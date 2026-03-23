Orbán Viktor a kecskeméti országjáráson: vállalom, hogy Magyarországot meg fogom védeni minden helyzetben
Újabb hét indul, a miniszterelnök pedig Kecskeméten folytatja az országjárását, számol be a Magyar Nemzet. Orbán Viktor eseménye 19 óra után kezdődött, és a miniszterelnök mellett mások is színpadra léptek. Orbán Viktorral tartott Lázár János miniszter is, Kecskemét kormánypárti országgyűlési képviselője is felszólalt. A helyiek Kecskeméten is Békemenettel hangoltak a miniszterelnök felszólalására.
Dér Heni énekelt a műsor kezdetén. Ezután pedig Salacz László, a Bács-Kiskun vármegyei 1. számú választókerület fideszes országgyűlési képviselője szólt az összegyűltekhez.
Mi kétszer annyian vagyunk, mint ők voltak
– jelentette ki az eseményen Salacz László, a kormánypártok újrainduló képviselőjelöltje, utalva a Tisza Párt nemrégiben Kecskeméten tartott eseményének kudarcára. Hozzátette, a vidéken mostanra biztossá vált az élet, ugyanis vannak munkahelyek és biztos a megélhetése mindenkinek, aki dolgozni akar.
Vidéken mindenki egyszerűen gondolkodik, és úgy látszik, hogy most megint nekünk kell észnél lennünk – jelentette ki a politikus. Elmondta, Magyar Péter és jelöltjei elsorvasztanák a magyar utánpótlássportot, és arra szorítanák a családokat, hogy sokkal többet kelljen fizetniük, ha a gyermekeik sportolni akarnak.
Nem hagyhatjuk, hogy a hataloméhség és a kapzsiság utat törjön, és elpusztítsa az eddig elért eredményeinket
– jelentette ki az országgyűlési képviselő.
A színpadon következő Cseh Tamás, Bács-Kiskun vármegye 02. számú választókerületének képviselőjelöltje kijelentette, mi nem a csendes, hanem a hangos többség vagyunk, és hallatni fogjuk a hangunkat.
Kiemelte, a Tisza Párt és a jelöltjei mindenki szeme láttára adnák fel Magyarország szuverenitását, szabadságát.
A világ megváltozott, már nemcsak az a kérdés, hogy épül-e újabb óvoda, mentőállomás, hanem az is, hogy meg tudjuk-e védeni a mostanáig elért eredményeinket
– jegyezte meg a jelölt. Hozzátette, áprilisban választani kell, hogy megvédjük-e a biztonságunkat, a családjainkat, vagy pedig belerántanak minket egy háborúba. Április 12-én minden egyes szavazat egy tégla a biztonságunk falába – emelte ki Cseh Tamás.
Lázár János: Orbán Viktor békét hoz mindenkire!
A kecskeméti nagygyűlésen Lázár János építési és közlekedési miniszter elmondta, szeretném köszönteni a kecskemétiek mellett azokat a tiszásokat, akiket Magyar Péter azért küldött ide, hogy szétverjék Orbán Viktor gyűlését.
Kiemelte, hogy április 12-én is ez a választás tétje:
Válasszatok, hogy olyan embert szeretnétek az ország élére, aki káoszt akar, vagy Orbán Viktort, aki békét hoz mindenkire.
A miniszter kijelentette, a gyűlésen tízszer annyian vannak a kormánypártokat támogató megjelentek, mint a Tisza Párt aktivistái.
Mindannyian jól tudjuk, hogy a Tisza apad. A Tisza Ukrajnából ered, ott van a forrása, és mindannyian tudjuk, hogy amikor a Tisza árad, hozza a szemetet Ukrajnából
– emelte ki Lázár János. Hozzátette, az áprilisi választások kérdése, hogy a változásra szavazók kockáztatják az elmúlt 16 évben elért eredményeket. Április 12-én választás lesz, ekkor pedig nem Orbán Viktor sorsáról, hanem mindenki a maga sorsáról fog szavazni – jelentette ki a politikus. Leszögezte, aki Magyar Péterre szavaz, az óriási árat fog fizetni a Tisza Párt győzelme esetén.
Ha mi vagyunk, akkor velünk van 11 százalékos minimálbér emelés, 13. Havi nyugdíj és alacsony rezsi. Magyar Péterrel egyik sem lesz
– emelte ki Lázár János. Elárulta, Magyarországot, és a magyar választókat egyszerre zsarolják pénzzel a brüsszeliták, olajjal az ukránok, mindeközben pedig a tiszás újságírókat külföldről támogatják.
A magyarok Orbán Viktorra mindig számíthatnak, vele pedig képesek vagyunk megvédeni hazánk szuverenitását
– zárta a beszédét Lázár János. A minisztert követően, hatalmas tapsvihar közepette a színpadra lépett Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Viktor: Arra kérjük a kecskemétieket, hogy tüntessék ki bizalmukkal Salacz László és Cseh Tamás jelölteket
Orbán Viktor köszöntött mindenkit, elmondta,
biztosan vannak olyanok is közöttük, akik érdeklődnek, hátul pedig vannak páran, akik azért jöttek, hogy elrontsák az estéjüket, de ehhez korábban kellett volna felkelni.
Azt üzente a provokátoroknak, hogyha kiabálnak, akkor nem hallják, amit mond. Azt kérte a megjelentektől hogy támogassák a kormánypárt jelöltjeit, Salacz Lászlót és Cseh Tamást, akikre mindig lehet számítani.
A kormányfő a kecskeméti nagygyűlésen kijelentette, a legfontosabb dolog négy év kormányzása során, hogy a parlamenti képviselők támogassák a miniszterelnököt. Önök mindig számíthatnak rám, de nekem nagyon fontos, hogy én is számíthassak a kecskeméti képviselőkre.
Elmondta, sokan félnek a kampánytól, de valójában arra való, hogy hasonló értékeket valló emberek összejöjjenek.
A kampány első hetét követően elmondhatom, hogy mindenhol mi vagyunk többen
− jelentette ki a miniszterelnök. Kiemelte, a kampány azért is hasznos, mert megmutatja, hogy mia különbség az ellenzék és a kormánypárt támogatói között.
Örülök, hogy nem az acsarkodók és ócsárolók, hanem egy ilyen politikai közösség közé tartozom
− jelentette ki a miniszterelnök. Kiemelte, az áprilisi választásokat követően össze kell fogni, hogy megoldjuk a bajokat, mert április 12-e után is eljön a következő nap. Arra kérte a tiszásokat, hogy ne keményítsék meg a szívüket, mert akkor nem tudnak majd a győztesekkel együttműködni.
Pontos elszámolás, hosszú barátság
– mondta Orbán Viktor, aki az elmúlt négy év eredményeiről beszélt. Azt mondta, nem engedték, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba. Négy kemény háborús év van mögöttünk, és Magyarországról nem ment katona, fegyver, sem pénz Ukrajnába.
Felidézte, hogy visszaadták a 13. havi nyugdíjat és elkezdték felépíteni a 14. havi nyugdíjat, ezt a következő ciklus végére teljes egészében meg fogják kapni az idősek.
Fiatalnak lenni jó dolog, de nem könnyű
– fűzte tovább a gondolatmenetet Orbán Viktor, aki szerint a fiatalokról sem feledkeztek el. Magyarország az az európai ország, ahol a legkönnyebben lehet lakáshoz jutni. Hiába lehet Nyugat-Európában többet keresni, de ott egy magyar melós sosem fog saját otthonhoz jutni – emelte ki a miniszterelnök. Hozzátette, a kormány vállalta, hogy a családok elsődlegesek lesznek.
Sehol a világon nincs olyan, hogy a két gyermeket szülő anyák élethosszig adómentesek legyenek
– jelentette ki a kormányfő. Elmondta, Kecskemét híresen jó a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban, de az elmúlt 16 év kormányzásának eredményeként Kecskemét egy ipari várossá is vált.
A Mercedessel kötött megállapodással Önök megfogták az Isten lábát. Kecskemét ezzel a következő 25 évben biztonságban van
– jelentette ki a kormányfő. A tiszások vádjaira reagálva Orbán Viktor elmondta, az elmúlt 16 évben a közvagyont megduplázták, történelmi szinten áll a valuta- és aranytartalékunk.
Orbán vagy Zelenszkij?
Válaszút elé érkeztünk, most különböző jövők közül kell választanunk – emelte ki az áprilisi választások kapcsán Orbán Viktor. Hozzátette, ő maga 1989-ben nemet mondott a szovjeteknek, 2014-ben a migrációs kapcsán a németeknek, 2022-ben pedig a brüsszelitáknak kellett nemet mondania a háború kapcsán.
Önök fogják eldönteni, hogy magyar- vagy ukránbarát kormányunk lesz. Aközött kell választani, hogy ki alakítson kormányt, én vagy Zelenszkij
– emelte ki a miniszterelnök. Hozzátette, egy rossz döntés esetén a magyarok pénze, egy hitel formájában azonnal Ukrajnába kerülne, ezzel pedig a brüsszeliták eladósítanák több generációra hazánkat is. Egy ukránbarát kormány eladósítaná az unokáink és a gyermekeink jövőjét. Ha ukránbarát kormányt választanak, akkor a gyermekeink, unokáink is adósrabszolgák lesznek – jelentette ki Orbán Viktor.
Az olajblokád kapcsán Orbán Viktor elmondta, az ukránok arra számítottak, hogy Magyarországon káosz és zűrzavar jön létre a Barátság kőolajvezeték lezárását követően.
Megmondtuk világosan, amíg nem kapjuk meg az olajunkat, addig nem kapják meg a pénzüket. Magyarországot nem lehet se megzsarolni, se megfélemlíteni
– jelentette ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor szerint elfogadhatatlan, hogy más kormányok titkosszolgálati akciói a Tisza Párt érdekében akcióznak, és lehallgatják Szijjártó Péter külügyminisztert.
Mekkora győzelemre van szükségünk?
– tette fel a kérdést Orbán Viktor. Minél nagyobb, annál jobban esik, mint mondta. Az egész világot energiaválság fenyegeti, és a közel-keleti háború miatt újabb migránsáradat fenyegeti Magyarországot. Nagyon erős kormányra lesz szükségünk a következő négy évben, a kormány erejét pedig a mögötte álló emberek adják.
Nagy győzelmet kell aratnunk, mert történelmi a felelősségünk
– jelentette ki. Arra kérte még a tiszásokat is, hogy térjenek észre, mert a mostani helyzetben rutinra, tapasztalatra, tudásra, higgadtságra és stratégiai nyugalomra van szükség.
Orbán Viktor azt mondta, fiatalabb már nem lesz, de okosabb még lehet, és vállalja, hogy Magyarországot meg fogja védeni minden helyzetben.
Azt vállalom, hogy a győzelem után olyan kormányt alakítok, amely kimarad, és megvéd minden magyart
– jelentette ki a miniszterelnök. Elmondta, a XX. században azért nem sikerült kimaradni a háborúból, mert nem volt nemzeti egység a kormányok mögött. Orbán Viktor elmondta, 16 év alatt létrehoztunk egy munka alapú társadalmat. Ha megengedik, hogy folytassuk a kormányzást, akkor négy év múlva már 5 millió ember fog dolgozni, az átlagbér pedig el fogja érni az egy millió forintot.
Kijelentette,
az elmúlt évtizedekben csak azért tudtam a nehéz döntéseket meghozni, mert önök álltak mögöttem. Van egy közös szenvedélyünk, Magyarország, és ennek az építését szeretnénk folytatni
− zárta mondandóját Orbán Viktor.
Nyitókép: MTI/Kaiser Ákos
