Magyar Péter szerint Európa hadban áll Oroszországgal

Magyar Péter szerint Európa hadban áll Oroszországgal
Magyar Péter elszólta magát, ugyanazt gondolja a háborúról, mint néppárti főnökei: Európa harcol Oroszországgal.
2026. március 23., hétfő 19:25
Hetven évvel az 1956-os forradalom után, kiderül egy magyar külügyminiszterről, hogy szembemenve a magyar érdekekkel, szembemenve az európai érdekekkel, az érzékeny titkos találkozókról forródróton tájékoztatja az Európával háborúban álló, vagy egy európai országgal háborúban álló Oroszország elnökét

– fogalmazott Magyar Péter egy fórumán tartott beszédében, amelyről a Mandiner számol be.

A Tisza Párt elnöke és miniszterelnök-jelöltje ezek szerint ugyanazt gondolja, mint a brüsszeli elit és a háborúpárti európai vezetők, beleértve Magyar Péter néppárti főnökeit is: Európa hadban áll Oroszországgal.

Mint ismert, 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök éppen ennek az ellenkezőjét hangoztatja minden fórumon. A magyar kormányfő és a magyar kormány álláspontja az, hogy az orosz-ukrán háborúnak Magyarország nem részese és a háborúpárti európai vezetőknek ellenállva ki kell maradni a konfliktusból.

 

Nyitókép: MTI

 

