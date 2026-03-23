Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ruszin-Szendi Romulusz hazaárulózik? Szégyellje magát!
Magyar Péter szerint Európa hadban áll Oroszországgal
Hetven évvel az 1956-os forradalom után, kiderül egy magyar külügyminiszterről, hogy szembemenve a magyar érdekekkel, szembemenve az európai érdekekkel, az érzékeny titkos találkozókról forródróton tájékoztatja az Európával háborúban álló, vagy egy európai országgal háborúban álló Oroszország elnökét
– fogalmazott Magyar Péter egy fórumán tartott beszédében, amelyről a Mandiner számol be.
A Tisza Párt elnöke és miniszterelnök-jelöltje ezek szerint ugyanazt gondolja, mint a brüsszeli elit és a háborúpárti európai vezetők, beleértve Magyar Péter néppárti főnökeit is: Európa hadban áll Oroszországgal.
Mint ismert,
Orbán Viktor magyar miniszterelnök éppen ennek az ellenkezőjét hangoztatja minden fórumon. A magyar kormányfő és a magyar kormány álláspontja az, hogy az orosz-ukrán háborúnak Magyarország nem részese és a háborúpárti európai vezetőknek ellenállva ki kell maradni a konfliktusból.
