Santiago Abascal az I. Patrióta Nagygyűlésen: Orbán Viktor tartja magát az adott szavához

Minden szem Budapestre szegeződik március 23-án, hétfőn, amikor a főváros ad otthont az I. Patrióta Nagygyűlésnek − számol be a Magyar Nemzet. Santiago Abascal, a Patrióták Európáért pártcsalád elnöke is felszólalt. Beszéde elején elmondta,

nagy szerencséje van Magyarországnak, hogy van egy olyan miniszterelnöke, mint Orbán Viktor, aki tartja magát az adott szavához, és kizárólag a magyar nemzet érdekeiért, a magyarokért dolgozik.

Ezért szövetkeztek ellene. Azért, mert nem hagyta, hogy olyat kényszerítsenek a magyarokra, amit ők nem szavaztak meg, amit ők nem akarnak, amihez nem adtak neki megbízatást a választásokon. Orbán Viktor sohasem okoz csalódást, mindig tudja, hol kell lennie és miért kell kiállnia – fogalmazott Abascal. Mint mondta,

Orbán Viktor választhatta volna a könnyebb utat is, de nem ezt tette. Mások a könnyebb utat választották. Aztán ha tiltakozunk egy rossz döntés, rossz politika ellen, csak ennyi a kifogásunk. Ezt Brüsszel kérte, mintha nekik ahhoz semmi közük nem lenne

– tette hozzá Abascal. Ezzel szemben Viktor küzd a magyarokért, bátran küzd a magyarokért, még akkor is, ha ennek az a következménye, hogy őt vagy a családját halálos fenyegetések érik – emelte ki a spanyol politikus, aki hozzátette, ma Orbán Viktor Európa védelmezője, ezért a közelgő választás nem csak a magyarokról szól, hanem egész Európára hatással lesznek.