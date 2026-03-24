Meggyilkoltak egy tiszakécskei férfit, megrendítő fotón, hol találtak rá

Kezdetben azt hitték, kirándulni ment az áldozat, de most minden kiderült.
2026. március 24., kedd 10:58
Brutális gyilkosságra derítettek fényt a kecskeméti egyenruhások. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség sajtótájékoztatón jelentette be, hogy sikerült megoldani a hónapok óta húzódó ügyet. 

A police.hu keddi közleménye szerint egy tiszakécskei férfi eltűnése miatt 2025. július 15-e óta nyomoztak a hatóságok. Eleinte úgy tűnt, hogy miután párjával folyamatosan veszekedett, útnak indult egy már régóta tervben lévő romániai kirándulásra. 

Különböző mozaikdarabokból azonban összeállt a kép, és kiderült, hogy az igazság sokkal megdöbbentőbb. A román férfinek azért veszett nyoma, mert partnere veje megölte, majd autóval a holttestet egy távoli erdőbe vitte, ahol elrejtette a maradványokat. 

A tettét beismerő gyanúsítottat emberölés miatt őrizetbe vették a rendőrök, majd kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt. Bűnpártolás miatt az egyenruhások kihallgatták az elkövető feleségét is, aki nemcsak tudott mindenről, hanem segített is férjének eltüntetni az áldozat ruháit.

 

