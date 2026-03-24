Letarolt egy autót, majd olajra lépett a Nagykőrösi út réme - Videó

Videót tettek közzé a vérlázító esetről, és keresik az elkövetőt.
2026. március 24., kedd 10:11
A felelőtlen, nemtörődöm sofőr iskolapéldája látható azon a felvételen, amelyet a Budapesti Autósok Közössége tett közzé hétfőn este.

A fővárosban, a Nagykőrösi úton haladt az esetet rögzítő autós, amikor derült égből villámcsapásként érhette a vezetők rémálma. Nagy tempóval érkezett mögötte egy másik kocsi, amelynek sofőrje rosszul mérhette fel a kanyarodósáv ívét, és nyílegyenesen belehajtott a kamerás autó bal elejébe. Ezt követően a vétkesnek eszébe sem jutott megállni, talán segíteni, nemes egyszerűséggel elviharzott a helyszínről, mintha mi sem történt volna. 


Mivel a videó minősége miatt nem lehet leolvasni a rendszámot, de még a taroló kocsi típusa is alig kivehető, a károsult a nyilvánossághoz fordult, hátha valaki éppen arra járt, és felvette a jelenetet. 

A másik most közzétett eset ugyancsak Budapesten játszódott le. Vecsés felé tartva, az Üllői úton, az Ecseri úti csomópontnál egy sofőr az utolsó pillanatban gondolta meg magát, és a belső sávból drasztikusan kivágott jobbra. Berántotta a kocsiját egy másik autó elé, amelynek vélhetően neki is koccant. 

A következmények itt nem ismertek: nem tudni, hogy végül a hibázó vezető félrehúzódott-e, vagy ő is simán elhajtott, mindenesetre úgy tűnik, a vétlen fél olcsóbban megúszta a történteket, mint a Nagykőrösi úti szenvedő alany.

 

