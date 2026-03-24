Orbán Balázs: április 12-én eljön a fordulat a lehallgatási ügyben

Három fontos tény derült ki a Tisza Pártról.
2026. március 24., kedd 10:51
Orbán Balázs legújabb Facebook-oldalán megjelent videójában a hétfőn kirobbant Szijjártó Péter lehallgatásáról szóló hírekre reagált, hozzátéve, hogy április 12-én sorsdöntő nap lesz.

Április 12-én tiszás égszakadás, nemzeti földindulás lesz

– írta a feltöltött felvételhez a politikus, majd összefoglalta, hogy a lehallgatási ügy miatt három fontos tény is kiderült a Tisza pártról. 

Egy: magukat újságírónak mondják, de közben külföldi ügynökök, akik külföldi titkosszolgálatoknak segítenek, információt osztanak meg. Kettő: ezek az emberek a Tisza Párttal dolgoznak együtt egy ukránbarát külügyminisztérium felépítésén Magyar Péterrel és Orbán Anitával

 – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója, és hozzátette, hogy április 12-én minden meg fog változni.

Ennek ellenére tegnap nem szakadt rájuk az ég. Ez majd április 12-én fog megtörténni

 – zárta Orbán Balázs.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

