Kovács: Kiállunk Magyarországért – külföldi beavatkozás a Tiszás ügynökbotrány

Az államtitkár szerint az események egy olyan hálózat körvonalait rajzolják ki, amely túlmutat a hagyományos politikai versengésen. Bejegyzésében úgy fogalmazott: amit korábban csak sejteni lehetett, az most egyre világosabbá válik. Állítása szerint a Magyar Péter nevével összefüggésbe hozott Tisza-kör nem pusztán politikai tevékenységet folytat, hanem egy olyan struktúra része lehet, amelyben magukat újságírónak álcázó szereplők működnek együtt külföldi érdekek mentén.

Kovács Zoltán kiemelte, hogy ez már nem politikai vita kérdése, hanem külső beavatkozás. Úgy látja, hogy nemzetközi nyomás nehezedik Magyarországra, különösen Brüsszelből, valamint Volodimir Zelenszkij irányából. Kitért arra is, hogy ezek a törekvések egy olyan külpolitikai irányvonalat próbálnak ráerőltetni az országra, amely nem a magyar nemzeti érdekeket, hanem külső szereplők céljait szolgálná.

A posztban az államtitkár több kérdést is megfogalmaz a jelenlegi helyzettel kapcsolatban, különösen azzal összefüggésben, hogy milyen politikai alternatíva rajzolódik ki egy olyan közegben, ahol „kémekkel, ál-újságírókkal és háttéralkukkal” történik az építkezés.

Kovács Zoltán egyértelmű álláspontot is megfogalmazott. Bejegyzésében hangsúlyozta, nem támogatnak „ügynökkormányt”, elutasítják a külföldről irányított politikát, és nem kérnek „háborúpárti” irányvonalból.