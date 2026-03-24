Hidvéghi Balázs: a tiszás ügynökbotrány bizonyítja, ukránbarát ügynökkormányt készítenek elő
Rendkívüli ülést tart a Nemzetbiztonsági Bizottság
A Nemzetbiztonsági Bizottság kedden soron kívül ülésezik az elmúlt néhány nap eseményei miatt – jelentette be közösségi oldalán Sas Zoltán az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke.
Tájékozódunk, és ha lesz vagy lesznek olyan részek, részletek, amely vagy amelyek megoszthatók a nyilvánossággal, akkor azokat közzé fogjuk tenni
– emelte ki a politikus.
Brüsszel és Zelenszkij egy ukránbarát ügynökkormányt akarnak Magyarországon
Egyre erőteljesebb külföldi nyomás nehezedik Magyarországra: Brüsszel és Volodimir Zelenszkij egy ukránbarát, kívülről irányított „ügynökkormány” létrehozásán dolgozik.
A Magyar Péter vezette Tisza Párt nem csupán belpolitikai szereplők, hanem külföldi érdekekkel is együttműködnek, amire bizonyíték a hétfőn nyilvánosságra került felvétel is.
A kormánypártok szerint mindez egy olyan folyamat része, amelynek célja egy ukránpárti külpolitikai irányvonal kialakítása, akár a külügyminisztérium működésének átalakításán keresztül. A kormánypárti politikusok ezt határozottan elutasítják, és hangsúlyozzák: Magyarország jövőjéről kizárólag a magyar választók dönthetnek.
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán foglalta össze a lehallgatási ügy tényeit.
Egy: magukat újságírónak mondják, de közben külföldi ügynökök, akik külföldi titkosszolgálatoknak segítenek, információt osztanak meg. Kettő: ezek az emberek a Tisza Párttal dolgoznak együtt egy ukránbarát külügyminisztérium felépítésén Magyar Péterrel és Orbán Anitával
– mondta a miniszterelnök politikai igazgatója, és hozzátette, hogy április 12-én minden meg fog változni.
