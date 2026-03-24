Rendkívüli ülést tart a Nemzetbiztonsági Bizottság

Egyre erőteljesebb külföldi nyomás nehezedik Magyarországra: Brüsszel és Volodimir Zelenszkij egy ukránbarát, kívülről irányított „ügynökkormány” létrehozásán dolgozik.

A Magyar Péter vezette Tisza Párt nem csupán belpolitikai szereplők, hanem külföldi érdekekkel is együttműködnek, amire bizonyíték a hétfőn nyilvánosságra került felvétel is.

A kormánypártok szerint mindez egy olyan folyamat része, amelynek célja egy ukránpárti külpolitikai irányvonal kialakítása, akár a külügyminisztérium működésének átalakításán keresztül. A kormánypárti politikusok ezt határozottan elutasítják, és hangsúlyozzák: Magyarország jövőjéről kizárólag a magyar választók dönthetnek.

Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán foglalta össze a lehallgatási ügy tényeit.