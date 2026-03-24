Rendkívüli ülést tart a Nemzetbiztonsági Bizottság

Rendkívüli nemzetbiztonsági bizottsági ülést hívtak össze az elmúlt napok eseményei miatt.
2026. március 24., kedd 10:58
A Nemzetbiztonsági Bizottság kedden soron kívül ülésezik az elmúlt néhány nap eseményei miatt – jelentette be közösségi oldalán Sas Zoltán az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke.

Tájékozódunk, és ha lesz vagy lesznek olyan részek, részletek, amely vagy amelyek megoszthatók a nyilvánossággal, akkor azokat közzé fogjuk tenni

 – emelte ki a politikus.

Brüsszel és Zelenszkij egy ukránbarát ügynökkormányt akarnak Magyarországon

Egyre erőteljesebb külföldi nyomás nehezedik Magyarországra: Brüsszel és Volodimir Zelenszkij egy ukránbarát, kívülről irányított „ügynökkormány” létrehozásán dolgozik.

A Magyar Péter vezette Tisza Párt nem csupán belpolitikai szereplők, hanem külföldi érdekekkel is együttműködnek, amire bizonyíték a hétfőn nyilvánosságra került felvétel is. 

A kormánypártok szerint mindez egy olyan folyamat része, amelynek célja egy ukránpárti külpolitikai irányvonal kialakítása, akár a külügyminisztérium működésének átalakításán keresztül. A kormánypárti politikusok ezt határozottan elutasítják, és hangsúlyozzák: Magyarország jövőjéről kizárólag a magyar választók dönthetnek.

Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán foglalta össze a lehallgatási ügy tényeit. 

Egy: magukat újságírónak mondják, de közben külföldi ügynökök, akik külföldi titkosszolgálatoknak segítenek, információt osztanak meg. Kettő: ezek az emberek a Tisza Párttal dolgoznak együtt egy ukránbarát külügyminisztérium felépítésén Magyar Péterrel és Orbán Anitával

 – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója, és hozzátette, hogy április 12-én minden meg fog változni.

