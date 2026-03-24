Ukrajna tovább sanyargatja a kárpátaljai magyarokat

A nyelvtörvény végrehajtásáért felelős ukrán kormánybiztos, Olena Ivanovszka kijelentette, hogy a jövőben a közösségi médiában – így a Facebookon, YouTube-on, Instagramon és TikTokon – is kizárólag az ukrán nyelv használatát követelnék meg azoktól, akik bevételszerzés céljából vannak jelen ezeken a felületeken. Ez azt jelenti, hogy vállalkozók, influenszerek, vloggerek és más tartalomgyártók nem használhatnának más nyelvet, így a magyart sem, ha tevékenységük üzleti jellegű - írta meg az ukrán Unian.

A tervezett módosítások másik kulcseleme a büntetések drasztikus emelése. Az eddigi bírságok – amelyek 1700 és 11 900 hrivnya között mozogtak – Ivanovszka szerint nem bizonyultak elég visszatartó erejűnek. Mint fogalmazott: „a 3400 vagy akár 5800 hrivnya nem az az összeg, amely észhez térítené az embereket.” Éppen ezért kezdeményezik a bírságok két-háromszorosára emelését, különösen a jogi személyek esetében.

A statisztikák is a fokozódó ellenőrzéseket mutatják: 2025-ben 26%-kal több állami ellenőrzést hajtottak végre, mint egy évvel korábban, és 2026 első két hónapjában már 100 vizsgálatra került sor. A hatóságok ezt azzal magyarázzák, hogy az állampolgárok egyre kevésbé tolerálják nyelvi jogaik megsértését.

Külön figyelmet kapnak a közösségi médiában aktív szolgáltatók is. Az új értelmezés szerint minden olyan profil, amely üzleti célt szolgál, köteles ukrán nyelven kommunikálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kisebbségi nyelvek használata ezekben az esetekben jogsértőnek minősülhet.

A tervezett intézkedések komoly aggodalmat keltenek a kárpátaljai magyar közösség körében. Sokan úgy vélik, hogy az új szabályozás tovább szűkíti az anyanyelvhasználat lehetőségeit, és újabb lépést jelent az asszimiláció irányába. A digitális tér korlátozása különösen érzékenyen érinti a fiatalabb generációkat és az online vállalkozásokat működtetőket.