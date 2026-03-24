Tiszás gyűlölködők zavarják meg a Fidesz és Orbán Viktor rendezvényeit

"Mocskos Fidesz" - üvöltik a tiszások által odaküldött emberek
Eközben a Békemeneten boldog, békés, mosolygó emberek vonultak hatalmas tömegben.
2026. március 24., kedd 10:45
Mocskos Fidesz, mocskos Fidesz!

− üvöltik néhányan Orbán Viktor rendezvényein is, ezzel próbálják megzavarni a miniszterelnök beszédeit − persze kevés sikerrel. A Fidesz a Facebook-oldalára tett fel erről egy videóösszeállítást. Ezen Magyar Péter arról beszél, hogy a Tisza a béke pártja, ők nemcsak a különböző országok közötti békét tartják fontosnak, hanem az itthonit is, a társadalmi, a magyar-magyar köztit is, eközben látható, hogy néhány fiatal azt üvölti, hogy

haljon meg, dögöljön meg a Fidesz. 

Majd hozzáteszi valaki, hogy ő az egész országgal, a „g... Orbánnal” elégedetlen. Ezt követően erős kontraszként látható néhány képkocka arról, hogy a Békemeneten boldog, békés, mosolygó emberek vonultak hatalmas tömegben.

A Fidesz a közösségi oldalán azt írja, 

Magyar Péter szeretetországról beszél, közben balhézókat küld a Fideszes gyűlésekre. A Tisza az uszítás és gyűlölet. A Fidesz a béke és biztonság.

 

Nyitókép: Képernyőfotó/Facebook, Fidesz

 

