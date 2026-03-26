Kávésbögrével ölte meg 2 hónapos gyerekét, videón a „mintaapa”
Teljesen véletlenül botlottak bele az amerikai rendőrök abba a férfibe, aki több mint tíz évvel ezelőtt megölte saját kisgyerekét Ohio államban – számolt be a News 5 Cleveland.
A tavaszi szünidő alatt tapasztalt elszaporodó rendbontások miatt vonult ki egy egység a tengerpartra a floridai Daytona Beachen az elmúlt hétvégén. Ekkor lettek figyelmesek egy whiskyt kortyolgató alakra, és odamentek hozzá, hogy számon kérjék.
Az egyik egyenruhás megkérdezte a férfi nevét, majd hogy vannak-e gyerekei, amire úgy felelt, hogy kettő volt, de az egyik meghalt. Már-már majdnem sikerült együttérzést kicsikarnia a hivatalos személyekből, amikor kiderült, hogy arról a 44 éves férfiről van szó, aki 2015-ben megölte saját két hónapos kisfiát.
Anthony Benjamin Grove összetűzésbe került gyereke édesanyjával, aki felé a vita hevében egy kávésbögrét dobott, de az nem a nőt, hanem a karjában tartott csecsemőt találta fejen. A kicsi másnap a kórházban belehalt sérüléseibe.
Gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyolc év börtönre ítélték az „apát”. 2023-ban feltételesen szabadult, de megsértette az ilyenkor előírt szabályokat, ezért azóta körözték őt a rendőrök.
Egyelőre nem tisztázott, hogy mi lesz a férfi sorsa, és milyen büntetéssel nézhet szembe. Az illetékes hatóságok vizsgálják az esetet.
