Kávésbögrével ölte meg 2 hónapos gyerekét, videón a „mintaapa”

Teljesen véletlenül botlottak bele az amerikai rendőrök abba a férfibe, aki több mint tíz évvel ezelőtt megölte saját kisgyerekét Ohio államban – számolt be a News 5 Cleveland.

A tavaszi szünidő alatt tapasztalt elszaporodó rendbontások miatt vonult ki egy egység a tengerpartra a floridai Daytona Beachen az elmúlt hétvégén. Ekkor lettek figyelmesek egy whiskyt kortyolgató alakra, és odamentek hozzá, hogy számon kérjék.

Az egyik egyenruhás megkérdezte a férfi nevét, majd hogy vannak-e gyerekei, amire úgy felelt, hogy kettő volt, de az egyik meghalt. Már-már majdnem sikerült együttérzést kicsikarnia a hivatalos személyekből, amikor kiderült, hogy arról a 44 éves férfiről van szó, aki 2015-ben megölte saját két hónapos kisfiát.



Anthony Benjamin Grove összetűzésbe került gyereke édesanyjával, aki felé a vita hevében egy kávésbögrét dobott, de az nem a nőt, hanem a karjában tartott csecsemőt találta fejen. A kicsi másnap a kórházban belehalt sérüléseibe.