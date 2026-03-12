Sztárok sora is fellép a rendhagyó március 15-ei ünnepen
Forgalomkorlátozások lesznek Budapest több kerületében a nemzeti ünnepen
A közlemény szerint lezárják március 14-én 0 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI. kerületében lévő Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között, március 14-én 12 órától március 16-án 2 óráig pedig az Andrássy út Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszát is.
Hozzátették, hogy lezárják továbbá március 15-én 8 órától 17 óráig a Budapest V. kerületében lévő Alkotmány utcát, a Garibaldi utcát, az Akadémia utcát, a Szalay utcát, a Balassi Bálint utcát, a Széchenyi rakpartot és a Honvéd utcát.
Nem lehet majd közlekedni március 15-én 8 órától 20 óráig a Budapest VI. kerületében lévő Podmaniczky utca Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút közötti szakaszán, és március 15-én 8 órától 24 óráig a Budapest IX. kerületében található Tűzoltó utca Ferenc körút és az Angyal utca közötti szakaszán sem.
Lezárják március 15-én 12 órától 20 óráig a Szabadság hidat, március 15-én 12 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV. kerületében lévő Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között, és március 15-én 14 órától 22 óráig a Kodály köröndöt, az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között, a Városligeti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Kós Károly sétányt, az Olof Palme sétányt a Verona angyalai utca és a Hősök tere között, valamint a Hősök terét.
A közlemény szerint az ünnepen szakaszosan és időszakosan lezárásra is készülni kell, továbbá megállási tilalom is érvénybe lesz. A részletekről bővebb információ megtalálható a police.hu oldalon elérhető közleményben.
A nyitókép illusztráció: MTI/Purger Tamás
