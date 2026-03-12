„Zelenszkijnél alávalóbb hazudozó nincs, esetleg Magyar Péter”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyre mélyebbre süllyed. Egy interjúban ismét támadta Orbán Viktort, s nem bánta meg azt sem, hogy megfenyegette őt. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője videóüzenetben reagált Zelenszkij szavaira.

Ennél a Zelenszkijnél pofátlanabb, alávalóbb hazudozó nincs is, esetleg a Magyar Péter

– kezdte a mondanivalóját Kocsis, aki részletezte, hogy Zelenszkij interjút adott, és azt mondta, hogy Magyarország ugyanúgy támadja Ukrajnát, mint az oroszok, csak nem rakétákkal.

Zelenszkij elnök úr! Önök zárták el a kőolajvezetéket Magyarország elől és ezzel veszélybe sodorták a magyar háztartások, az ipar, a magyar gazdaság és a vállalkozások energiabiztonságát

– fejtette ki. Úgy folytatta, hogy ott kezdődött a konfliktus, majd jött egy újabb a támadás azzal, hogy beavatkozik durva pénzügyi, titkosszolgálati és mindenféle eszközökkel a magyar választásokba, hogy ukránbarát kormányt alakítsanak itt Magyar Péterrel közösen.