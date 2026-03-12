Kíméletlen gyomrost kapott Zelenszkij: Trump azonnal eltörölte az orosz szankciókat, és ez még csak a kezdet
„Zelenszkijnél alávalóbb hazudozó nincs, esetleg Magyar Péter”
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyre mélyebbre süllyed. Egy interjúban ismét támadta Orbán Viktort, s nem bánta meg azt sem, hogy megfenyegette őt. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője videóüzenetben reagált Zelenszkij szavaira.
Ennél a Zelenszkijnél pofátlanabb, alávalóbb hazudozó nincs is, esetleg a Magyar Péter
– kezdte a mondanivalóját Kocsis, aki részletezte, hogy Zelenszkij interjút adott, és azt mondta, hogy Magyarország ugyanúgy támadja Ukrajnát, mint az oroszok, csak nem rakétákkal.
Zelenszkij elnök úr! Önök zárták el a kőolajvezetéket Magyarország elől és ezzel veszélybe sodorták a magyar háztartások, az ipar, a magyar gazdaság és a vállalkozások energiabiztonságát
– fejtette ki. Úgy folytatta, hogy ott kezdődött a konfliktus, majd jött egy újabb a támadás azzal, hogy beavatkozik durva pénzügyi, titkosszolgálati és mindenféle eszközökkel a magyar választásokba, hogy ukránbarát kormányt alakítsanak itt Magyar Péterrel közösen.
Aztán ön személyesen megfenyegeti a miniszterelnököt, és az ön gyáva, férfiatlan, félnótás beosztottjai pedig megfenyegetik a miniszterelnök családját
– emelte ki a frakcióvezető. Elmondta, hogy az, hogy az ukrán fenyegetésekre vannak válaszlépései a magyar kormánynak, az nem azt jelenti, hogy mi támadtuk meg őket.
Ennél pofátlanabb, szemtelenebb hazugságot már nagyon rég hallottam, és természetesen az egész ukránbarát sajtó Magyarországon, a Telex, meg a 444, meg a nem tudom melyik, a HVG, oda-vissza vannak ezért, hogy hát ez milyen fantasztikus egy mondat. Nem, ez egy ordenáré, koszvadék, aljas hazugság. És egyébként meg meg fogjuk védeni akkor is az érdekeinket, ha Zelenszkij elnök úr a feje tetején áll
– zárta a videót Kocsis.
Nyitókép: Volodimir Zelenszkij Instagram-oldala
