Meglepetés a rajongóknak: így árulta el Szandi lánya, kislányt vagy kifiút hord a szíve alatt

Szandi lánya, Bogdán Blanka szerdán az Instagram-oldalán osztotta meg a rajongókkal a várva várt hírt: férjével, Ricardoval végre elárulták, milyen nemű lesz a babájuk.



Ahogy arról korábban a Tények.hu is beszámolt, a népszerű énekesnő hamarosan nagymama lesz, ugyanis Blanka és férje első közös gyermeküket várják. A követők már napok óta találgatták, kisfiú vagy kislány érkezik-e a családba.





A fiatal pár egy különleges videóval lepte meg a rajongókat. A felvétel eleinte fekete-fehérben indul, miközben a pár festékkel keni össze egymást, ám a szín az effekt miatt sokáig nem látszik. A videó egy ponton hirtelen színessé válik, és ekkor derül ki a nagy titok: rózsaszín festék borítja őket, ami azt jelenti, hogy Blanka és Ricardo egy kislány szülei lesznek.



Nyitókép: Bogdán Blanka Instagram-oldala