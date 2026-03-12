2026. március 13. péntek, Ajtony, Krisztián
9°C Budapest
szandi
kislány
bogdán blanka

Meglepetés a rajongóknak: így árulta el Szandi lánya, kislányt vagy kifiút hord a szíve alatt

Meglepetés a rajongóknak: így árulta el Szandi lánya, kislányt vagy kifiút hord a szíve alatt
Szívmelengető felvételen fedte fel a nagy titkot Bogdán Blanka és férje.
2026. március 12., csütörtök 11:34
Vágólapra másolva!

Szandi lánya, Bogdán Blanka szerdán az Instagram-oldalán osztotta meg a rajongókkal a várva várt hírt: férjével, Ricardoval végre elárulták, milyen nemű lesz a babájuk.

Ahogy arról korábban a Tények.hu is beszámolt, a népszerű énekesnő hamarosan nagymama lesz, ugyanis Blanka és férje első közös gyermeküket várják. A követők már napok óta találgatták, kisfiú vagy kislány érkezik-e a családba.
 


A fiatal pár egy különleges videóval lepte meg a rajongókat. A felvétel eleinte fekete-fehérben indul, miközben a pár festékkel keni össze egymást, ám a szín az effekt miatt sokáig nem látszik. A videó egy ponton hirtelen színessé válik, és ekkor derül ki a nagy titok: rózsaszín festék borítja őket, ami azt jelenti, hogy Blanka és Ricardo egy kislány szülei lesznek.

Nyitókép: Bogdán Blanka Instagram-oldala

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra