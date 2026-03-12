Gulyás Gergely a Kormányinfón: minden eszközzel el szeretnénk érni, hogy Ukrajna újra elindítsa a szállítást a Barátság kőolajvezetéken

A kormány elsősorban az energiahelyzettel volt kénytelen foglalkozni. Arról döntöttünk, hogy védett árat vezetünk be az üzemanyagokra – tájékoztatott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

Zelenszkij nem akar tudomást venni a küldöttségről

A tárcavezető felhívta a figyelmet, a közel-keleti konfliktus miatt a kőolaj és a földgáz nem tud a célhelyre eljutni, ezért kétszeresen káros, hogy Zelenszkij elzárta a kőolajvezetéket. Mint mondta, az, hogy a védett üzemanyagár elsősorban a magyarokra vonatkozik, azért van, hogy megelőzzék az üzemanyag-turizmust.

Kifejtette, magyar küldöttség ment Ukrajnába, hogy megnézzék a vezeték állapotát. Hozzátette: ez egy lehetőség Zelenszkijnek is, és a Molnak is. Úgy véli, az, hogy Zelenszkij nem akar tudomást venni a küldöttségről, az arra utal, hogy nincs akadálya a szállítás újra indításának.