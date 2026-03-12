Kíméletlen gyomrost kapott Zelenszkij: Trump azonnal eltörölte az orosz szankciókat, és ez még csak a kezdet
Gulyás Gergely a Kormányinfón: minden eszközzel el szeretnénk érni, hogy Ukrajna újra elindítsa a szállítást a Barátság kőolajvezetéken
A kormány elsősorban az energiahelyzettel volt kénytelen foglalkozni. Arról döntöttünk, hogy védett árat vezetünk be az üzemanyagokra – tájékoztatott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.
Zelenszkij nem akar tudomást venni a küldöttségről
A tárcavezető felhívta a figyelmet, a közel-keleti konfliktus miatt a kőolaj és a földgáz nem tud a célhelyre eljutni, ezért kétszeresen káros, hogy Zelenszkij elzárta a kőolajvezetéket. Mint mondta, az, hogy a védett üzemanyagár elsősorban a magyarokra vonatkozik, azért van, hogy megelőzzék az üzemanyag-turizmust.
Kifejtette, magyar küldöttség ment Ukrajnába, hogy megnézzék a vezeték állapotát. Hozzátette: ez egy lehetőség Zelenszkijnek is, és a Molnak is. Úgy véli, az, hogy Zelenszkij nem akar tudomást venni a küldöttségről, az arra utal, hogy nincs akadálya a szállítás újra indításának.
Ha Zelenszkij elnök feloldja a blokádot akkor mi is támogatni fogjuk, hogy a többi európai ország hitelt adjon Ukrajnának
– mondta Gulyás Gergely.
Hozzátette, elítélik azt, hogy Zelenszkij fenyegeti a magyar miniszterelnököt, a családját és Magyarországot, azonban értik, hogy az ukránoknak érdeke lenne egy ukránbarát kormány, de ettől meg nem elfogadhatóak az ilyen fenyegetések.
Ahogy azt is elítélünk minden európai energiaellátást fenyegető támadást. Tévesnek tartjuk a háború meghosszabbítását szolgáló gondolatot és törekvést. Felhívjuk minden háborúban álló országot, hogy ne veszélyeztessék az energiaellátást
– jelentette ki a miniszter. Elmondta azt is, meggyőződtek arról, hogy elégségesek Magyarország energiatartalékai. Bár az Adria-vezeték kapacitása nem elegendő, az biztos, hogy a kieső készletet pótolni tudjuk onnan.
Zelenszkij halálosan fenyegeti a miniszterelnököt
Gulyás Gergely újságírói kérdésre azt mondta: Zelenszkij a kormányfőt fenyegeti halálosan. Ilyenkor nem kell csodálkozni, ha a kormány tagjai durvábban fogalmaznak. Azt mondta, az európai civilizációban állam és kormányfők nem fenyegetik egymást halálosan. A tárcavezető azt mondta, az orosz ukrán háborúban Donald Trump mindent megtesz a békéért, emellett több konfliktust lezárt. Hozzátette: egy országgal szemben pedig háborút indított.
A fenyegetéseket érdemes komolyan venni, mert nem csak egy korábbi titkosszolgálati vezető, hanem az ukrán elnök is fenyegetőzött, azonban ettől a miniszterelnök még megtartja azokat a nyilvános rendezvényeit, amelyeket eltervezett
– válaszolta Gulyás Gergely a miniszterelnököt és a családját ért fenyegetésekkel kapcsolatban. „Minden eszközzel el szeretnénk érni, hogy Ukrajna újra elindítsa a szállítást a Barátság kőolajvezetéken” – mondta a miniszter arra a kérdésre, amely a BKV számára emelkedő üzemanyagárakat firtatta.
Magyar delegáció Ukrajnában
Magyarország diplomáciai jegyzéket küldött az ukránoknak, ha erről az elnökük nem értesült, akkor tájékozatlan, vagy egyszerűen hazudik – jelentette ki. Az Ukrajnába küldött delegációval kapcsolatban elmondta, hogy ez nem turizmus, semmi akadálya nincs, hogy megmutassák nekik, milyen károk vannak a kőolajvezetékben. Sokatmondó azonban, hogy nem mutatják meg nekik milyen sérülései vannak a vezetéknek.
Ez azért van, mert tudjuk, hogy nincs akadálya a szállítás újraindításának
– hangsúlyozta Gulyás Gergely és kijelentette, Zelenszkij azért tudja ezt megtenni, mert tudja, hogy nincs ebben a kérdésben egyetértés Magyarországon, ezzel az egésszel azt szeretné elérni, hogy az ukránbarát Tisza Párt kerüljön hatalomra. Hozzátette: a Tisza Pártnak nem nagyon van olyan vezetője, aki ne nyilatkozott volna az orosz kőolajról való leválás szükségességéről.
Magyar Péter és a Tisza képviselői többször meg is szavazták a leválást az Európai Parlamentben.
Gulyás Gergely álhírnek nevezte azt, hogy a közösségi médiában az oroszok által irányított influenszerek azon dolgoznának, hogy befolyásolják a választásokat.
A miniszterelnököt ért fenyegetésről elmondta: a kormányfő védelmének részletei nem nyilvánosak. Orbán Viktor az ATV-ben korábban arról is beszélt Gulyás Gergely tájékoztatása szerint, hogy a Tisza Pártról szóló ukrán támogatás nyilvánossá válhat, amint az illetékes szerv feloldja a titkosítást. Úgy véli,
azt is tisztázni kell, hogy az ukrán aranykonvoj által szállított pénznek mi volt a célja.
Ez a vizsgálat folyamatban van. Hozzátette: egyelőre kérdéseik vannak, a nyomozás feladata, hogy ezeket a kérdéseket tisztázzák. „Azt reméljük, hazánk bármeddig bírja olajjal az ukrán zsarolást, de ehhez az kell, hogy az Adria vezetéken jöjjön az olaj, bár ott vannak bizonytalanságok. Ami azonban biztos, hogy ez drágább lesz” – ismertette Gulyás Gergely.
A miniszter azt is hangsúlyozta, általában azok szoktak csalásról beszélni, akik vesztésre állnak. Számos választás volt már Magyarországon, ezek a külföldi megfigyelők szerint is gyors és pontos volt, ezért ezeknek a vádaknak sok jelentősége nincs.
A Békemenetnek nagy a tétje, most a béke melletti kiállás nem csak az ország, hanem Európa békéje mellett való kiállás is
– mutatott rá a miniszter.
Az üzemanyagárstoppal kapcsolatban elmondta: ez egy maximum ár, tehát ha olcsóbb lesz ennél az üzemanyag, akkor olcsóbban lehet majd megvenni a kutakon is. Azonban ehhez két feltétel kell: a Barátság kőolajvezeték megnyitása és a közel-keleti konfliktus vége.
Uniós csúcs lesz a jövő héten
A tárcavezető a jövő heti uniós csúcsról szólva azt mondta: Ukrajna akkor kapja meg a hitelt, és hazánk akkor fogadja el a szankciós csomagot, ha Ukrajna garanciát vállal a vezeték működéséért. Ez a magyar kompromisszum.
A miniszter szerint az Adria vezetékkel kapcsolatban a horvátok várják Brüsszelből a tanácsot, hogy eleget tegyenek, vagy szegjék meg az uniós kötelezettségeiket. Ilyenkor ők ezt adott esetben parancsnak tekintik. Az ukrán aranykonvoj kapcsán elmondta, gyanúsítás a konkrét esetben nem történt.
Ebben a szállítmányban olyan mennyiségű deviza volt, amely mértékét tekintve egyedülálló.
A legnagyobb magyar bank egész évben nem szállít ennyi devizát, mint amennyi az ukrán aranykonvojban volt. Tájékoztatása szerint ez egy folyamatnak a része volt. Hozzátette: a vizsgálat alapján lehet majd megfogalmazni konkrét gyanúsítást, ha ezt nem lehet, akkor a lefoglalást mellőzni kell.
Az általános szabályok szerint történik minden, eddig is lehetett drónokat használni a nagygyűléseken, csak szabályszerűen kell beadni a kérvényt
– válaszolta Gulyás Gergely a Magyar Nemzet kérdésére. Most szigorított a hazai kritikus energetikai infrastruktúra védelme, ami megfelelő – jelentette ki.
A miniszter biztat mindenkit a nemzeti petíció kitöltésére, aminek szavai szerint most nagy a relevanciája, hiszen elzárták a Barátság kőolajvezetéket, ami létszükséglet a rezsicsökkentés fenntartásához.
Ki is tilthatják a fenyegetőző ukránokat
A védelmi tanács mindig minden lehetséges lehetőséget megvizsgál, a fenyegetőző ukránok Magyarországról való kitiltása is az eszközök között van – mondta.
A célunk, hogy a valóssággal szembesüljön Zelenszkij. Már bevallották, hogy nem technikai, hanem politikai célok állnak az olajvezeték elzárása mögött, innentől egy lépés, hogy belássák, hogy egy tagjelöltnek kötelező betartani a rá vonatkozó, szerződésben vállalt kötelességeit
– mutatott rá.
Az Ukrajnába küldött vizsgáló delegációval kapcsolatban elárulta, hogy addig maradnak, amíg meg nem engedik nekik, hogy megtekintsék a kérdéses részt, vagy ki nem jelentik az ukránok, hogy biztosan nem nézhetik meg.
Még nem lehet tudni, hogy mire készülnek az ukránok, ezért nem lehet azt mondani, hogy soha, de a kormány nem tervezi a dízelszállítás után az áramot is leállítani, ugyanis a határ túloldalán is magyarok élnek és ez rájuk kihatással lenne
– jelezte a miniszter.
Ha Ukrajna nem tudja elérni a Magyarországon a kormányváltást, akkor újra kell nyitnia a kőolajvezetéket, ha sikerül elérniük, akkor úgy sem kell, hiszen a Tisza Pártnál már sokszor elmondták, hogy le akarnak válni az orosz olajról – mondta. Rámutatott: az ukránoknak valójában kevesebb eszköze van, mint nekünk, ugyanis előbb fognak kifogyni a pénzből, mint mi az olajból.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán
+Ez is érdekelheti
Sztárok sora is fellép a rendhagyó március 15-ei ünnepen
Tizenhét ország érdeklődött a magyar álláspont iránt a Barátság kőolajvezeték ügyében - újabb hírek érkeztek Czepek Gábortól Kijevből
Betegséggel küzd Liptai Claudia, már élő adásban is voltak jelei
Szijjártó Péter: Magyar Péter cinkosa Zelenszkijnek, minden ügyben egyeztetnek
Gulyás Gergely: az energiahelyzet kétszeresen is fenyegető
Közlekedési balesetekkel kapcsolatos mémekkel viccelődött a tiszás jelölt, miután halálra gázolt egy férfit
Bemutatjuk: ő az ukrán tábornok, aki életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort és családját - Videó
Menczer Tamás: „Gratulációm” Zelenszkijnek a brüsszeli díjhoz!
A kormány elítéli, hogy Ukrajna a Török Áramlat földgázvezetéket támadja
„Kitépjük a büdös nyelvedet, és a kutyák elé dobjuk” – minden eddiginél durvább ukrán fenyegetést kapott Orbán Viktor
Orbán Viktor a Barátság kőolajvezetékről: nem konfliktust keresünk, hanem megoldást, és ebben akarunk nekik segíteni