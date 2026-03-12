Kíméletlen gyomrost kapott Zelenszkij: Trump azonnal eltörölte az orosz szankciókat, és ez még csak a kezdet
Egekben az olaj világpiaci ára, a magyarok azonban védett áron vehetnek üzemanyagot
A Brent hordónkénti ára ismét 100 dollár fölé ugrott, miután az iráni háború további hajózási zavarokhoz vezetett a Közel-Keleten, és Kína szigorította az üzemanyagexport-korlátozásokat a konfliktus hatásainak kezelése érdekében – írta a Magyar Nemzet a Bloomberg alapján. A globális olaj ára 10 százalékkal is emelkedett hajnalban, hordónként 101,59 dollárra, míg a West Texas Intermediate olaj ára közel 96 dollárt ért el.
Az olajárak meghaladhatják a 2008-as csúcsot
Omán minden hajót kitiltott a Hormuzi-szoroson kívüli kulcsfontosságú exporttermináljáról, miközben Irán újabb két tankert támadott meg iraki vizeken, ami rávilágít a háború régióra gyakorolt széles körű hatásaira, és beárnyékolja a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) rekordmértékű tartalékfelszabadítását, amelynek célja az emelkedő árak lecsillapítása volt.
A feszültség további jeleként a kínai finomítók elkezdték lemondani a finomított üzemanyagok, köztük a benzin és a dízel exportjának megállapodás szerinti szállítmányait. Az ország legnagyobb feldolgozóit a múlt héten arra kérték, hogy ne írjanak alá új szerződéseket.
A Goldman Sachs Group Inc. figyelmeztetett, hogy az olajárak meghaladhatják a 2008-as csúcsot, ha a Hormuzon átívelő áramlások márciusig alacsonyak maradnak – közölte a bank egy kutatási jelentésben, amelyben frissítette ár-előrejelzéseit. Abban az évben a Brent hordónkénti ára 147,50 dolláros csúcsra emelkedett a megnövekedett kereslet és a stagnáló kínálat miatt.
Az egyetlen dolog, ami igazán le fogja csökkenteni az olajárakat, az az, ha valóban újra megnyílik a Hormuzi-szoros
– mondta Neil Beveridge, a Sanford C. Bernstein & Co. kutatási igazgatója a Bloomberg Televisionnek adott interjújában. Hozzátette, hogy a stratégiai tartalékokból származó áramlási sebesség „semmi a Hormuzi-szoros lezárása miatti napi 20 millió hordó” kitermelési zavarhoz képest.
Havonta 11-15 ezer forint megtakarítást jelenthet
A magyar autósokat azonban megvédi a védett ár. Mandiner arról ír, évente több százezer forintot is megspórolnak az autósok a védett árak bevezetésével, a vállalkozások kedvezménye még jelentősebb.
Ha a közel-keleti válság előtti árszinthez képest 35 százalékkal emelkednek az árak, akkor a következő hetekben
a benzin átlagára átlépheti a 760 forintot, a gázolajé pedig elérheti a 775-780 forintot.
Ez azt jelenti, hogy a védett, 595 forintos benzinár bevezetésével egy átlagos magyar háztartás 27,5 százalékkal kedvezőbb áron tankolhat a jövőben. Ez egy átlagos személyautónál – 6,5-7 liter/100 kilométeres fogyasztással számolva – havonta 11-15 ezer forint megtakarítást jelenthet.
Nyitókép: Képernyőfotó egy lángoló hajóról/X
+Ez is érdekelheti
Sztárok sora is fellép a rendhagyó március 15-ei ünnepen
Tizenhét ország érdeklődött a magyar álláspont iránt a Barátság kőolajvezeték ügyében - újabb hírek érkeztek Czepek Gábortól Kijevből
Betegséggel küzd Liptai Claudia, már élő adásban is voltak jelei
Szijjártó Péter: Magyar Péter cinkosa Zelenszkijnek, minden ügyben egyeztetnek
Gulyás Gergely: az energiahelyzet kétszeresen is fenyegető
Közlekedési balesetekkel kapcsolatos mémekkel viccelődött a tiszás jelölt, miután halálra gázolt egy férfit
Bemutatjuk: ő az ukrán tábornok, aki életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort és családját - Videó
Menczer Tamás: „Gratulációm” Zelenszkijnek a brüsszeli díjhoz!
A kormány elítéli, hogy Ukrajna a Török Áramlat földgázvezetéket támadja
„Kitépjük a büdös nyelvedet, és a kutyák elé dobjuk” – minden eddiginél durvább ukrán fenyegetést kapott Orbán Viktor
Orbán Viktor a Barátság kőolajvezetékről: nem konfliktust keresünk, hanem megoldást, és ebben akarunk nekik segíteni