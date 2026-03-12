2026. március 13. péntek, Ajtony, Krisztián
Egekben az olaj világpiaci ára, a magyarok azonban védett áron vehetnek üzemanyagot

Hormuzi szoros, lángoló tankerek
Nem sikerült megnyugtatni a piacokat a G7 országoknak, és a Nemzetközi Energiaügynökségnek sem, noha a történelem legnagyobb tartalék-felszabadításáról döntöttek tegnap. Irán újabb erőteljes támadásai erősítették az aggodalmakat, így az olaj ára ismét felfelé indult.
2026. március 12., csütörtök 10:46
A Brent hordónkénti ára ismét 100 dollár fölé ugrott, miután az iráni háború további hajózási zavarokhoz vezetett a Közel-Keleten, és Kína szigorította az üzemanyagexport-korlátozásokat a konfliktus hatásainak kezelése érdekében – írta a Magyar Nemzet a Bloomberg alapján. A globális olaj ára 10 százalékkal is emelkedett hajnalban, hordónként 101,59 dollárra, míg a West Texas Intermediate olaj ára közel 96 dollárt ért el. 

Az olajárak meghaladhatják a 2008-as csúcsot

Omán minden hajót kitiltott a Hormuzi-szoroson kívüli kulcsfontosságú exporttermináljáról, miközben Irán újabb két tankert támadott meg iraki vizeken, ami rávilágít a háború régióra gyakorolt ​​széles körű hatásaira, és beárnyékolja a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) rekordmértékű tartalékfelszabadítását, amelynek célja az emelkedő árak lecsillapítása volt.

A feszültség további jeleként a kínai finomítók elkezdték lemondani a finomított üzemanyagok, köztük a benzin és a dízel exportjának megállapodás szerinti szállítmányait. Az ország legnagyobb feldolgozóit a múlt héten arra kérték, hogy ne írjanak alá új szerződéseket.

A Goldman Sachs Group Inc. figyelmeztetett, hogy az olajárak meghaladhatják a 2008-as csúcsot, ha a Hormuzon átívelő áramlások márciusig alacsonyak maradnak – közölte a bank egy kutatási jelentésben, amelyben frissítette ár-előrejelzéseit. Abban az évben a Brent hordónkénti ára 147,50 dolláros csúcsra emelkedett a megnövekedett kereslet és a stagnáló kínálat miatt.

Az egyetlen dolog, ami igazán le fogja csökkenteni az olajárakat, az az, ha valóban újra megnyílik a Hormuzi-szoros

– mondta Neil Beveridge, a Sanford C. Bernstein & Co. kutatási igazgatója a Bloomberg Televisionnek adott interjújában. Hozzátette, hogy a stratégiai tartalékokból származó áramlási sebesség „semmi a Hormuzi-szoros lezárása miatti napi 20 millió hordó” kitermelési zavarhoz képest.

 

Havonta 11-15 ezer forint megtakarítást jelenthet

A magyar autósokat azonban megvédi a védett ár. Mandiner arról ír, évente több százezer forintot is megspórolnak az autósok a védett árak bevezetésével, a vállalkozások kedvezménye még jelentősebb.

Ha a közel-keleti válság előtti árszinthez képest 35 százalékkal emelkednek az árak, akkor a következő hetekben 

 a benzin átlagára átlépheti a 760 forintot, a gázolajé pedig elérheti a 775-780 forintot.

Ez azt jelenti, hogy a védett, 595 forintos benzinár bevezetésével egy átlagos magyar háztartás 27,5 százalékkal kedvezőbb áron tankolhat a jövőben. Ez egy átlagos személyautónál – 6,5-7 liter/100 kilométeres fogyasztással számolva – havonta 11-15 ezer forint megtakarítást jelenthet. 

 

