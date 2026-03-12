„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról

A Rogán Antal, Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a győri Mandiner Klubest vendége volt szerdán, ahol több részletet is megosztott az ukrán aranykonvojjal kapcsolatban.

Szerinte „nagyságrendileg iszonyatos mértékű különbség volt” a szállított pénzmennyiségben, ennyi valutát és aranyat egyetlen átutaztatott külföldi szállítmánynál sem láttak még.

A legnagyobb magyar bank egész évben kevesebb euró és dollár beszállítását igényli, mint ez az egyetlen szállítmány

– mondta.

A titkosszolgálatokat is felügyelő miniszter szerint „ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat”: csak az elmúlt két hónapban 1 milliárd dollárt szállítottak Ukrajna felé.