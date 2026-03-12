Kíméletlen gyomrost kapott Zelenszkij: Trump azonnal eltörölte az orosz szankciókat, és ez még csak a kezdet
„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról
A Rogán Antal, Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a győri Mandiner Klubest vendége volt szerdán, ahol több részletet is megosztott az ukrán aranykonvojjal kapcsolatban.
Szerinte „nagyságrendileg iszonyatos mértékű különbség volt” a szállított pénzmennyiségben, ennyi valutát és aranyat egyetlen átutaztatott külföldi szállítmánynál sem láttak még.
A legnagyobb magyar bank egész évben kevesebb euró és dollár beszállítását igényli, mint ez az egyetlen szállítmány
– mondta.
A titkosszolgálatokat is felügyelő miniszter szerint „ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat”: csak az elmúlt két hónapban 1 milliárd dollárt szállítottak Ukrajna felé.
Hatalmas összeg
A magyar hatóságok több okból is gyanúsnak találták az Ukrajnából érkező pénzszállítmányokat.
Az egyik ilyen körülmény a szállítás módja volt.
Rogán Antal szerint a bankközi pénzszállításban bevett gyakorlat, hogy speciálisan kialakított, biztonsági rendszerekkel ellátott járműveket használnak. Ezekben a pénzt tartalmazó rész a kiindulási és a célállomás között nem nyitható ki sem a sofőr, sem a pénzszállítást végző munkatárs számára, kizárólag központi kód segítségével. Az érintett ukrán szállítmányokat azonban nem ilyen járművekkel, hanem egyszerű furgonokkal vitték át Magyarországon.
A miniszter arról is beszélt, hogy a szállított pénz mennyisége is feltűnő volt. Februárban és márciusban akkora összeg haladt át ilyen konvojokkal Magyarországon, amennyi a szomszédos országokon egy teljes év alatt sem szokott. Rogán Antal elmondta azt is, hogy
a pénzszállítást végző személyek között ukrán titkosszolgálati tisztek is voltak.
A miniszter szerint az ügyet az is különösen érdekessé teszi, hogy az ukrán titkosszolgálat a magyar szolgálatokkal – amelyek felügyelete az ő hatáskörébe tartozik – három éve nem hajlandó hivatalos csatornákon kommunikálni. A pénzszállítmány lefoglalását követően azonban az ukrán fél azonnal jelentkezett. Rogán Antal a győri rendezvényen azt hangsúlyozta: a magyar hatóságok számára ezek a körülmények együtt indokolták, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak az ügyre.
