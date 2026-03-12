Hatalmas robbanás rázta meg az olaj árát: még csak most jöhet az igazi drágulás

A brit UK Maritime Trade Operations tájékoztatása szerint csütörtökön reggel három hajót ért támadás a Perzsa-öböl térségében. A fedélzeten tűz ütött ki a támadás után, a legénységet a hajókról evakuálták, a merénylet alig 9 kilométerre történt Bászrától délre. A jelentések szerint az egyik megtámadott hajón a legénység egy tagja életét vesztette.

Egy másik hajót – ami éppenséggel egy konténerszállító volt – ismeretlen lövedék talált el Dubajban a Jebel Ali kikötőtől északra, a legénység nem sérült meg. Omán Mina al-Fahal olajexport-terminálja elővigyázatossági intézkedésként kiürítette a kikötőben tartózkodó hajókat.

Csütörtökön az olaj ára már 100 dollár fölé emelkedett a sorozatos iráni támadások miatt, ami tovább húzta lefelé a globális részvénypiacokat a Világgazdaság tájékoztatása szerint. Mint írják, a Brent típusú nyersolaj ára 9,4 százalékkal, hordónként 100,58 dollárra emelkedett, ami nyomást gyakorolt a nemzetközi részvénypiacokra. Az S&P 500 határidős indexe 1 százalékkal csökkent, míg a Stoxx Europe 600 határidős jegyzése 0,7 százalékkal esett.

A dollár 0,3 százalékkal erősödött fő kereskedelmi partnereinek devizáival szemben, miközben az arany ára 0,5 százalékkal, unciánként 5150 dollárra csökkent. A Goldman Sachs elemzői 71 dollárra emelték a Brent olaj év végi árfolyamát, mivel most hosszabb ideig tartó alacsony aktivitást jósolnak a Hormuzi-szorosban.