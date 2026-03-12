Hatalmas robbanás rázta meg az olaj árát: még csak most jöhet az igazi drágulás

Háborús nyerészkedés: Kapitány Istvánhoz hasonlóan a Shell vezérigazgatója is óriási haszonra tett szert
A brit UK Maritime Trade Operations tájékoztatása szerint csütörtökön reggel három hajót ért támadás a Perzsa-öböl térségében. A fedélzeten tűz ütött ki a támadás után, a legénységet a hajókról evakuálták, a merénylet alig 9 kilométerre történt Bászrától délre. A jelentések szerint az egyik megtámadott hajón a legénység egy tagja életét vesztette.
Egy másik hajót – ami éppenséggel egy konténerszállító volt – ismeretlen lövedék talált el Dubajban a Jebel Ali kikötőtől északra, a legénység nem sérült meg. Omán Mina al-Fahal olajexport-terminálja elővigyázatossági intézkedésként kiürítette a kikötőben tartózkodó hajókat.
Csütörtökön az olaj ára már 100 dollár fölé emelkedett a sorozatos iráni támadások miatt, ami tovább húzta lefelé a globális részvénypiacokat a Világgazdaság tájékoztatása szerint. Mint írják, a Brent típusú nyersolaj ára 9,4 százalékkal, hordónként 100,58 dollárra emelkedett, ami nyomást gyakorolt a nemzetközi részvénypiacokra. Az S&P 500 határidős indexe 1 százalékkal csökkent, míg a Stoxx Europe 600 határidős jegyzése 0,7 százalékkal esett.
A dollár 0,3 százalékkal erősödött fő kereskedelmi partnereinek devizáival szemben, miközben az arany ára 0,5 százalékkal, unciánként 5150 dollárra csökkent. A Goldman Sachs elemzői 71 dollárra emelték a Brent olaj év végi árfolyamát, mivel most hosszabb ideig tartó alacsony aktivitást jósolnak a Hormuzi-szorosban.
A Hormuzi-szoros kulcsfontosságát a globális energiaellátási láncban jól mutatja, hogy már az apróbb krízisek is drasztikusan megemelik az olaj világpiaci árát, nem hogy egy akkora leállás, mint amit most Irán elő tudott idézni.
A világ olaj- és gázszállításának jelentős része ezen a szűk tengeri átjárón halad keresztül. A mostani incidensek tovább növelik a bizonytalanságot, és erősítik a félelmet attól, hogy a közel-keleti konfliktus a tengeri kereskedelmet is tartósan megbéníthatja.
A jelentések szerint több környező országot is megtámadott Irán a csütörtökre virradó éjszaka. A szaúdi védelmi minisztérium csütörtök reggeli szűkszavú közleménye szerint az éjszaka 18 iráni drónt lőttek le az ország keleti térségében, továbbá Irán üzemanyagtartályokat lőtt a bahreini repülőtér közelében. Károkról nem érkezett jelentés, a hatóságok a környéken élőket felszólították, hogy vonuljanak biztonságos helyre.
Irán több rakétát is indított Izrael felé is: a védelmi minisztérium azt közölte, hogy a veszélyeztetett területen élőknek figyelmeztetést küldött. Omán elővigyázatosságból minden hajót felszólított, hogy hagyja el legfontosabb olajexport-terminálját, amely a fővárostól, Maszkattól alig 15 kilométerre fekszik. Omán onnan napi mintegy egymillió hordó kőolajat exportál. Az intézkedésre azután került sor, hogy csapás érte az ománi Salalah kikötőt, ahol több olajtároló létesítmény megrongálódott.
Az ománi ONA hírügynökség jelentése szerint Irán drónokat indított a kikötő felé, amelyek közül többet megsemmisítettek, személyi sérülés nem történt. Bahrein szintén csütörtök reggel számolt be arról, hogy az éjszaka Irán az ország északi területén található olajipari létesítményeket támadta.
Védett ár nélkül nézhetnénk a kutakon
A benzin átlagára védett ár nélkül 630, a dízelé pedig 655 lenne. Orbán Viktor hétfőn délután jelentette be, hogy keddtől a benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezet be a kormány. A kormányfő itt tudatta, hogy a benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint literenként, e fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak.
Az állami tartalékkészleteket felszabadítjuk, és ezzel biztosítjuk az ellátást
– mondta a miniszterelnök.
A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkező gépjárművekre vonatkozik. A magánszemélyek mellett a mezőgazdászokra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is érvényes. Orbán Viktor a döntést azzal indokolta, hogy a háború és az ukrán olajblokád következtében sajnos Magyarországot is elérte a nemzetközi olajárrobbanás.
Az üzemanyagárak egész Európában meredeken emelkedni kezdtek, ezért a kormány mai ülésén azt a döntést hoztuk, hogy a magyar családokat, a magyar vállalkozókat és a magyar gazdákat meg fogjuk védeni
– jelentette ki a kormányfő.
Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
