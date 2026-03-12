Háborús nyerészkedés: Kapitány Istvánhoz hasonlóan a Shell vezérigazgatója is óriási haszonra tett szert
Ismét száz dollár fölé ugrott az olaj ára az iráni háború kiterjedése miatt
A Brent hordónkénti ára ismét 100 dollár fölé ugrott, miután az iráni háború további hajózási zavarokhoz vezetett a Közel-Keleten, és Kína szigorította az üzemanyagexport-korlátozásokat a konfliktus hatásainak kezelése érdekében - közöte a Bloomberg. A globális olaj ára 10%-kal is emelkedett hajnalban, hordónként 101,59 dollárra, míg a West Texas Intermediate olaj ára közel 96 dollárt ért el.
Omán minden hajót kitiltott a Hormuzi-szoroson kívüli kulcsfontosságú exporttermináljáról, miközben Irán újabb két tankert támadott meg iraki vizeken, ami rávilágít a háború régióra gyakorolt széleskörű hatásaira, és beárnyékolja a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) rekordmértékű tartalékfelszabadítását, amelynek célja az emelkedő árak lecsillapítása volt.
A feszültség további jeleként a kínai finomítók elkezdték lemondani a finomított üzemanyagok, köztük a benzin és a dízel exportjának megállapodás szerinti szállítmányait. Az ország legnagyobb feldolgozóit a múlt héten arra kérték, hogy ne írjanak alá új szerződéseket.
A Goldman Sachs Group Inc. figyelmeztetett, hogy az olajárak meghaladhatják a 2008-as csúcsot, ha a Hormuzon átívelő áramlások márciusig alacsonyak maradnak – közölte a bank egy kutatási jelentésben, amelyben frissítette ár-előrejelzéseit. Abban az évben a Brent hordónkénti ára 147,50 dolláros csúcsra emelkedett a megnövekedett kereslet és a stagnáló kínálat miatt.
Az egyetlen dolog, ami igazán le fogja csökkenteni az olajárakat, az az, ha valóban újra megnyílik a Hormuzi-szoros
– mondta Neil Beveridge, a Sanford C. Bernstein & Co. kutatási igazgatója a Bloomberg Televisionnek adott interjújában. Hozzátette, hogy a stratégiai tartalékokból származó áramlási sebesség „semmi a Hormuzi-szoros lezárása miatti napi 20 millió hordó” kitermelési zavarhoz képest.
