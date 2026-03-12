Éjszakai iráni támadások zajlottak a környező országok ellen, 100 dollár fölött az olajár

Hajnalban iráni drón csapódott egy lakóépületbe Dubajban. A katasztrófavédelem közlése szerint kisebb tűz ütött ki, amelyet sikerült rövid idő alatt eloltani. Senki nem sérült meg.

A szaúdi védelmi minisztérium csütörtök reggeli szűkszavú közleménye szerint az éjszaka 18 iráni drónt lőttek le az ország keleti térségében.

Irán üzemanyagtartályokat lőtt a bahreini repülőtér közelében. Károkról nem érkezett jelentés, a hatóságok a környéken élőket felszólították, hogy vonuljanak biztonságos helyre.

Irán több rakétát is indított Izrael felé. Az izraeli védelmi minisztérium azt közölte, hogy a veszélyeztetett területen élőknek figyelmeztetést küldött.