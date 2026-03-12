Orbán Viktor: A legnagyobb és legfontosabb Békemenet!

A legnagyobb és legfontosabb Békemenet! – hívta fel a figyelmet a nemzeti ünnepen szervezett eseményre a közösségi oldalán közétett bejegyzésében Orbán Viktor.

Találkozzunk vasárnap!

– írta a kormányfő a fotóhoz, amelyen a Békemenet jelszava „A hazádnak szüksége van rád!” olvasható.

Mutassuk meg együtt, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni!

– biztatott a részvételre a miniszterelnök.