Orbán Viktor: A legnagyobb és legfontosabb Békemenet!
A legnagyobb és legfontosabb Békemenet! – hívta fel a figyelmet a nemzeti ünnepen szervezett eseményre a közösségi oldalán közétett bejegyzésében Orbán Viktor.
Találkozzunk vasárnap!
– írta a kormányfő a fotóhoz, amelyen a Békemenet jelszava „A hazádnak szüksége van rád!” olvasható.
Mutassuk meg együtt, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni!
– biztatott a részvételre a miniszterelnök.
A miniszterelnök hétfőn egy videót is megosztott a Facebookon, amelyben rámutatott a választások tétjére, valamint felidézte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök olajblokáddal próbálja megtörni hazánkat.
Közösen ki kell állnunk Magyarországért, mutassuk meg együtt, hogy Magyarország nemet mond az ukrán zsarolásra. Vagyis: a hazádnak szüksége van rád. Találkozunk március 15-én a Békemeneten és utána itt, a Kossuth téren
– írta Orbán Viktor.
A március 15-ei, sorsfordító Békemenetet szervező Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) ismertette a részleteket:
a gyülekező 9 órakor az Elvis Presley téren lesz, majd a menet 11 órakor indul el a Szent István körúton a Nyugati tér felé, és az Alkotmány utcán érkeznek meg a Kossuth térre, ahol meghallgatják Orbán Viktor ünnepi beszédét.
