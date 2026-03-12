2026. március 13. péntek, Ajtony, Krisztián
Orbán Viktor: A legnagyobb és legfontosabb Békemenet!
A március 15-i Békemenetre hívta fel a figyelmet és a részvételre biztatott Orbán Viktor. – Mutassuk meg együtt, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni! – írta a miniszterelnök.
A legnagyobb és legfontosabb Békemenet! – hívta fel a figyelmet a nemzeti ünnepen szervezett eseményre a közösségi oldalán közétett bejegyzésében Orbán Viktor.

Találkozzunk vasárnap!

– írta a kormányfő a fotóhoz, amelyen a Békemenet jelszava „A hazádnak szüksége van rád!” olvasható.

Mutassuk meg együtt, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni!

– biztatott a részvételre a miniszterelnök.


A miniszterelnök hétfőn egy videót is megosztott a Facebookon, amelyben rámutatott a választások tétjére, valamint felidézte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök olajblokáddal próbálja megtörni hazánkat.

Közösen ki kell állnunk Magyarországért, mutassuk meg együtt, hogy Magyarország nemet mond az ukrán zsarolásra. Vagyis: a hazádnak szüksége van rád. Találkozunk március 15-én a Békemeneten és utána itt, a Kossuth téren

– írta Orbán Viktor.

A március 15-ei, sorsfordító Békemenetet szervező Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) ismertette a részleteket:

a gyülekező 9 órakor az Elvis Presley téren lesz, majd a menet 11 órakor indul el a Szent István körúton a Nyugati tér felé, és az Alkotmány utcán érkeznek meg a Kossuth térre, ahol meghallgatják Orbán Viktor ünnepi beszédét.


Nyitókép: MTI

 

