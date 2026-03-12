Zelenszkij nem bánta meg, hogy halálosan megfenyegette Orbán Viktort

Éles kijelentéseket tett Magyarországgal és Orbán Viktorral kapcsolatban Volodimir Zelenszkij egy friss interjúban. Az ukrán elnök a Politicónak adott exkluzív beszélgetésben egyértelművé tette: nem tartja hibának korábbi, Orbán Viktor felé intézett fenyegető hangvételű megjegyzéseit.

A lap rákérdezett arra, hogy Zelenszkij nem érzi-e úgy, hogy túl messzire ment, amikor – a Politico megfogalmazása szerint – virágnyelven halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Az ukrán elnök erre azt válaszolta: szerinte a korábbi „diplomatikus hallgatás” nem bizonyult hasznosnak.

Zelenszkij az interjúban élesen bírálta Orbán Viktort, akit Vlagyimir Putyin szövetségesének nevezett. Az ukrán elnök szerint a magyar kormányfő „Oroszország barátja és stratégiai partnere”, aki rendszeresen blokkol minden Ukrajnával kapcsolatos kezdeményezést.

„Ugyanazt csinálja, mint Putyin, mindent blokkol Ukrajnával kapcsolatban. Az egyetlen dolog, amit nem tett meg: nem támadja a területünket rakétákkal vagy drónokkal, és nem küld katonákat” – fogalmazott Zelenszkij.

Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor vétózza az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatásokat és fegyverszállításokat, valamint ellenzi Ukrajna európai uniós csatlakozását is. Hozzátette: a magyar kormányfő szerinte ugyanazokat a narratívákat használja, mint Oroszország.