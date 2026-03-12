Kíméletlen gyomrost kapott Zelenszkij: Trump azonnal eltörölte az orosz szankciókat, és ez még csak a kezdet
Menczer Tamás: Ukrajna újabb vörös vonalat lépett át, már Orbán Viktor családját is fenyegetik + videó
Orbán Viktor családját ért fenyegetésekről beszélt Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. A politikus szerint szívbemarkoló volt az a videó, amelyben a miniszterelnök felhívja gyermekeit, és megpróbálja megnyugtatni őket a kialakult helyzet miatt.
Menczer Tamás úgy fogalmazott:
politikai küzdelmek és háborús helyzet idején is megrázó látni, amikor egy apa arról beszél gyermekeinek, hogy komoly fenyegetések érték a családot, ugyanakkor arra kéri őket, hogy ne ijedjenek meg.
A kommunikációs igazgató szerint az ügy előzménye, hogy egy ukrán titkosszolgálati tábornok arról beszélt: Ukrajnában működik egy „Karma” nevű egység, amelynek feladata az általuk kijelölt személyek likvidálása. Állítása szerint az egységnek nincs szüksége külön információkra, mert minden adat rendelkezésükre áll.
Menczer Tamás kiemelte, az is elhangzott, hogy az egység Orbán Viktorral, valamint gyermekeivel és unokáival kapcsolatban is képes lenne fellépni, ami szerinte elfogadhatatlan.
A politikus hangsúlyozta:
Ukrajna ezzel újabb vörös vonalat lépett át, amikor már nemcsak a magyar miniszterelnököt, hanem a családját is fenyegetik.
Az ügy előzménye, hogy Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő és az Ukrán Biztonsági Szolgálat egykori tisztje azt mondta: Orbán Viktornak érdemes lenne „elgondolkodnia az öt gyermekén és hat unokáján”.
A történtek után a közösségi médiában is heves reakciók jelentek meg: egyes balliberális portálok bejegyzései alatt több tiszás kommentelő is támogató hangnemben reagált a fenyegetésekre.
Nyitókép: Menczer Tamás Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
Sztárok sora is fellép a rendhagyó március 15-ei ünnepen
Tizenhét ország érdeklődött a magyar álláspont iránt a Barátság kőolajvezeték ügyében - újabb hírek érkeztek Czepek Gábortól Kijevből
Betegséggel küzd Liptai Claudia, már élő adásban is voltak jelei
Szijjártó Péter: Magyar Péter cinkosa Zelenszkijnek, minden ügyben egyeztetnek
Gulyás Gergely: az energiahelyzet kétszeresen is fenyegető
Közlekedési balesetekkel kapcsolatos mémekkel viccelődött a tiszás jelölt, miután halálra gázolt egy férfit
Bemutatjuk: ő az ukrán tábornok, aki életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort és családját - Videó
Menczer Tamás: „Gratulációm” Zelenszkijnek a brüsszeli díjhoz!
A kormány elítéli, hogy Ukrajna a Török Áramlat földgázvezetéket támadja
„Kitépjük a büdös nyelvedet, és a kutyák elé dobjuk” – minden eddiginél durvább ukrán fenyegetést kapott Orbán Viktor
Orbán Viktor a Barátság kőolajvezetékről: nem konfliktust keresünk, hanem megoldást, és ebben akarunk nekik segíteni