Menczer Tamás: Ukrajna újabb vörös vonalat lépett át, már Orbán Viktor családját is fenyegetik + videó

Orbán Viktor családját ért fenyegetésekről beszélt Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. A politikus szerint szívbemarkoló volt az a videó, amelyben a miniszterelnök felhívja gyermekeit, és megpróbálja megnyugtatni őket a kialakult helyzet miatt.

Menczer Tamás úgy fogalmazott:

politikai küzdelmek és háborús helyzet idején is megrázó látni, amikor egy apa arról beszél gyermekeinek, hogy komoly fenyegetések érték a családot, ugyanakkor arra kéri őket, hogy ne ijedjenek meg.

A kommunikációs igazgató szerint az ügy előzménye, hogy egy ukrán titkosszolgálati tábornok arról beszélt: Ukrajnában működik egy „Karma” nevű egység, amelynek feladata az általuk kijelölt személyek likvidálása. Állítása szerint az egységnek nincs szüksége külön információkra, mert minden adat rendelkezésükre áll.