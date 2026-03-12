Halálos gázolás miatt ítélték el a tiszás képviselőjelöltet

Halálos közlekedési baleset okozása miatt állt korábban bíróság előtt a Tisza Párt paksi országgyűlési képviselőjelöltje – értesült róla a Teol. Információik szerint Cseh Tamás évekkel ezelőtt egy madocsai férfit gázolt el, aki a sérüléseibe később belehalt. Úgy tudni, a baleset idején Cseh nem állt alkoholos befolyásoltság alatt.

Az eset 1998-ban történt, az ügyészség még ugyanazon év decemberében vádat emelt. Az ítélet 1999 februárjában született meg a Szekszárdi Városi Bíróságon:

Cseh Tamás szokatlanul enyhe büntetést kapott, mindössze három hónapra tiltották el a járművezetéstől.

A tragédia mélyen megrázta az áldozat családját. A temetőben olvasható sírfelirat szerint a férfi más hibájából hunyt el.

Megvédhette rendőri munkája Cseh Tamást?

A baleset idején Cseh Tamás rendőrként dolgozott, ráadásul kábítószeres ügyekkel foglalkozott. A Paksi Hírnöknek 2012-ben arról is beszélt, hogy fedett nyomozóként is tevékenykedett, vagyis más személyazonossággal épült be bűnözői körökbe – ez a rendőrségen belül kiemelt presztízsű feladatnak számít.