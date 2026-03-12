Háborús nyerészkedés: Kapitány Istvánhoz hasonlóan a Shell vezérigazgatója is óriási haszonra tett szert
Ukrán dróntámadás érte a Török Áramlat egyik kulcsfontosságú létesítményét
A közlemény szerint március 11-én légi támadás érte a létesítményt, amely az Anapai járásban, a Fekete-tenger partjától mintegy öt kilométerre található.
Ez az állomás indítja a gázszállítást a Török Áramlat vezetéken keresztül, írta a RIA Novosztyi.
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a támadás mögött Ukrajna állt, és a cél az lehetett, hogy megzavarják az európai fogyasztók felé irányuló gázszállítást. A hatóságok tájékoztatása szerint a Russzkaja állomás térségében tíz pilóta nélküli repülőeszközt semmisítettek meg, így az infrastruktúra nem szenvedett károkat. Az orosz fél arról is beszámolt, hogy az ukrán erők a közelmúltban a Tuapsze környékén található Beregovaja kompresszorállomás ellen is támadást próbáltak végrehajtani. Ez a létesítmény a Kék Áramlat gázvezetékhez kapcsolódik.
A jelentések szerint az elmúlt két hétben összesen tizenkét támadást hiúsítottak meg a Gazprom dél-oroszországi létesítményei ellen.
A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov különösen felelőtlennek nevezte az ilyen akciókat, különösen egy esetleges globális energiaválság közeledtének árnyékában.
Nemrégiben Vlagyimir Putyin orosz elnök is arról beszélt az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetőinek ülésén, hogy információk szerint várhatóak kísérletek a Török Áramlat és a Kék Áramlat vezetékek elleni szabotázsra.
Putyin szerint Oroszország ellenfelei minden eszközt igyekeznek bevetni annak érdekében, hogy megakadályozzák az ukrajnai békefolyamatot.
Magyarország energiaellátása a tét
Magyarország számára mind a Barátság, mind a Török Áramlat vezeték működése kritikus fontosságú – hívta fel a figyelmet a napokban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Amit az ukránok csinálnak az olajblokád kapcsán, egyeztetve a Tisza Párttal, egyeztetve a magyarországi ellenzékkel és egyeztetve Brüsszellel, az egy főbenjáró bűn Magyarországgal szemben!
– fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.
A Török Áramlat gázvezeték jelenti ma Magyarország gázellátásának garanciáját. Ha a Török Áramlat nem működik, akkor Magyarországot egészen egyszerűen földrajzilag és fizikailag nem lehet ellátni biztonságosan földgázzal
– mutatott rá Szijjártó Péter.
A miniszter szerint az ukránok olajblokádja és a Török Áramlattal szembeni támadása nagyon durva és nagyon súlyos támadás Magyarország szuverenitásával szemben.
Magyarország jövője és sorsa múlik ezen a parlamenti választáson, mert ha nem tudjuk fenntartani a szuverén nemzeti politikát, arra rámehet az ország jövője. Minden egyes ukrán olajblokáddal és minden egyes ukrán támadással még eggyel nagyobb tétje van a parlamenti választásnak
– fogalmazott Szijjártó Péter.
A Fekete-tenger alatt húzódó vezetékeken keresztül Oroszország Törökországba szállít földgázt, a Török Áramlat második ága pedig több dél- és délkelet-európai ország ellátását is szolgálja. Ez a rendszer kulcsfontosságú szerepet játszik a térség energiaellátásában.
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
Tárgyalás közben kellett óvóhelyre menekülnie a magyar delegációnak Kijevben - Videó
Már postán küldi a behívókat az ukrán hadsereg
Hatalmas robbanás rázta meg az olaj árát: még csak most jöhet az igazi drágulás
Ismét száz dollár fölé ugrott az olaj ára az iráni háború kiterjedése miatt
Éjszakai iráni támadások zajlottak a környező országok ellen, 100 dollár fölött az olajár
Drogot kevert a lasagnéba, hogy ismerőse elvetéljen
Kasztrálta, megölte a férjét, majd megfőzte és Barbecue szószba mártva megette
Felgyújtotta magát egy férfi a buszon, többen meghaltak
Elismerte egy ukrán politológus: a háborús maffia pénzmosási kísérlete az aranykonvoj ügye
Magyar Péter engedne a brüsszeli nyomásnak egy ukrán politológus szerint
A cseh szigorítják az ukrán buszforgalmat a rendszeres fegyvercsempészet miatt