A közlemény szerint március 11-én légi támadás érte a létesítményt, amely az Anapai járásban, a Fekete-tenger partjától mintegy öt kilométerre található.

Ez az állomás indítja a gázszállítást a Török Áramlat vezetéken keresztül, írta a RIA Novosztyi.



Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a támadás mögött Ukrajna állt, és a cél az lehetett, hogy megzavarják az európai fogyasztók felé irányuló gázszállítást. A hatóságok tájékoztatása szerint a Russzkaja állomás térségében tíz pilóta nélküli repülőeszközt semmisítettek meg, így az infrastruktúra nem szenvedett károkat. Az orosz fél arról is beszámolt, hogy az ukrán erők a közelmúltban a Tuapsze környékén található Beregovaja kompresszorállomás ellen is támadást próbáltak végrehajtani. Ez a létesítmény a Kék Áramlat gázvezetékhez kapcsolódik.