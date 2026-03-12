Kíméletlen gyomrost kapott Zelenszkij: Trump azonnal eltörölte az orosz szankciókat, és ez még csak a kezdet
Orbán Viktor a Barátság kőolajvezetékről: nem konfliktust keresünk, hanem megoldást, és ebben akarunk nekik segíteni
Szerdán indult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, amelynek célja, hogy a tárgyalóasztalnál a magyar érdeket határozottan képviselje és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon – közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a küldöttség vezetője a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen, számol be a Mandiner.
Czepek Gábor a határátlépés előtt tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a magyar kormány, ellentétben a Tisza Párttal, abban hisz, hogy biztosítani kell az olcsó keleti erőforrást, és nem pedig a keleti erőforrásról való leválást.
A több ellátottság nagyobb biztonságot jelent a magyar embereknek és a rezsivédelemnek is
– fogalmazott az államtitkár.
Megjegyezte: a küldöttség célja, hogy érdemi párbeszédet folytasson a tárgyalóasztalnál nemcsak a kijevi energetikai kormányzattal, hanem az ottani nagykövetekkel, az Európai Bizottság képviselőjével arról, hogy az egyedüli megoldás az európai krízisre a keleti források újranyitása.
Telefonon beszéltek
A miniszterhelyettes csütörtökön délelőtt már telefonon beszélt Orbán Viktorral, akinek részletesen beszámolt az aktuális helyzetről. A magyar miniszterelnök arról érdeklődött először, hogy útközben zargatta-e valaki a magyar csapatot, mire az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, a körülményekhez képest jó útjuk volt, egy nagykövetségi épületben töltötték az éjszakát, biztonságos körülmények között.
Próbáljanak kapcsolatba lépni az energetikáért felelős kormányzati szervekkel. Tehát, hiába mondják, hogy nem vagyunk itt, meg nem vagyunk ott, mindennap legalább egyszer vagy kétszer újra és újra be kell jelentkezni
– kérte kollégáját a miniszterelnök, aki szerint a magyar félnek dokumentálni kell, hogy „mi akartunk velük tárgyalni, meg akartuk nézni, velük együtt akartuk megoldani a helyzetet”.
Nem konfliktust keresünk, hanem megoldást, és ebben akarunk nekik segíteni”
– folytatta. A miniszterelnök azt mondta, amennyiben a magyar delegáció nem jár sikerrel, akkor vagy közvetlenül vagy a nagykövetségen keresztül kérjenek engedélyt, hogy a helyszínre mehessenek, megvizsgálni a vezetéket.
Tehát ha nem tárgyalnak magukkal Kijevben, akkor azt mondják: jó, megértettük, de akkor szemlét akarunk csinálni, meg akarjuk nézni a helyszínt
– mondta Czepek Gábornak Orbán Viktor.
A miniszterhelyettes elmondta, annyi előrelépés van, hogy csütörtökön az orosz ügyvivővel és az EU-diplomatákkal folyamatos tárgyalásban lesznek, mivel ez nem csak magyar helyzet, regionális meg európai helyzet is.
Csöves energiahordozónak keletről jönnie kell, és ez a diplomáciai tárgyalássorozat is rákényszeríti Kijevet és az ukránokat, hogy reagáljanak rá
– emelte ki.
Orbán Viktor annyit tett hozzá, abszurd dolognak tartja, hogy „ott vagyunk Kijevben, mindenkivel lehet tárgyalni Kijevben, csak az ukránokkal nem!” (...) „Gábor, ha kell bármilyen segítség itthonról, elér engem közvetlenül is” – zárta a kormányfő.
