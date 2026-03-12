2026. március 13. péntek, Ajtony, Krisztián
Menczer Tamás: „Gratulációm” Zelenszkijnek a brüsszeli díjhoz!

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója csípős hangvételű gratulációt intézett Zelenszkij kitüntetésének híre hallattán. Menczer Tamás rámutatott, hogy Brüsszel olyan személyt szándékozik kitüntetni, aki saját embereivel karöltve életveszélyesen fenyegette nem csak Orbán Viktort, hanem a miniszterelnök unokáit is.
2026. március 12., csütörtök 14:54
Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közösségi média platformján reagált arra a hírre, miszerint Brüsszel díjat kíván átadni Voldimir Zelenszkij ukrán elnöknek az emberi méltóság védelméért tett erőfeszítéseiért.

A kommunikációs igazgató nem hagyta szó nélkül az EU döntéshozók megdöbbentő lépését és videóban reagált a hírre. Menczer Tamás rámutatott, milyen remek módon védi Zelenszkij az emberi méltóságot, amiért díjban akarják részesíteni:

Tudod miért kap díjat Zelenszkij Brüsszelben? Figyelj, felírtam. Az emberi méltóság védelméért. Kiválóan védi Zelenszkij az emberi méltóságot, amikor életveszélyesen megfenyegeti Orbán Viktort, meg amikor a tábornoka, a titkosszolgálati tábornoka életveszélyesen megfenyegeti Orbán Viktor gyerekeit és unokáit

– hívta fel a figyelmet videójában a politikus.


A politikus tovább sorolta mekkora ellentmondás van az ukrán elnök jelölése és az utóbbi hetekben Magyarország ellen tett lépései kapcsán:

Kiválóan védi a szabadságot és a demokráciát Zelenszkij, amikor elzárja a Barátság-kőolajvezetéket, és amikor támadja a Magyarországot földgázzal ellátó Török Áramlat vezetéket. Ilyen kiválóan védi a demokráciát és a szabadságot Zelenszkij

– mutatott rá Menczer Tamás.

Zelenszkij a tiszásokkal összefogva, a tiszások támogatásával zsarol és fenyeget és mindezért Brüsszelben díjat kap. Ez ma Brüsszel

– figyelmeztetett a politikus.

Gratulációnkat kifejezzük április 12-én , amikor a brüsszeli és kijevi tiszás bábfigurákat elzavarjuk, az energiabiztonságunkat megvédjük, a rezsicsökkentést megvédjük, Magyarországot megvédjük

– jelentette ki határozottan a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila

 

 

