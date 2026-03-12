Menczer Tamás: „Gratulációm” Zelenszkijnek a brüsszeli díjhoz!

Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közösségi média platformján reagált arra a hírre, miszerint Brüsszel díjat kíván átadni Voldimir Zelenszkij ukrán elnöknek az emberi méltóság védelméért tett erőfeszítéseiért.

A kommunikációs igazgató nem hagyta szó nélkül az EU döntéshozók megdöbbentő lépését és videóban reagált a hírre. Menczer Tamás rámutatott, milyen remek módon védi Zelenszkij az emberi méltóságot, amiért díjban akarják részesíteni:

Tudod miért kap díjat Zelenszkij Brüsszelben? Figyelj, felírtam. Az emberi méltóság védelméért. Kiválóan védi Zelenszkij az emberi méltóságot, amikor életveszélyesen megfenyegeti Orbán Viktort, meg amikor a tábornoka, a titkosszolgálati tábornoka életveszélyesen megfenyegeti Orbán Viktor gyerekeit és unokáit

– hívta fel a figyelmet videójában a politikus.