Kíméletlen gyomrost kapott Zelenszkij: Trump azonnal eltörölte az orosz szankciókat, és ez még csak a kezdet
Menczer Tamás: „Gratulációm” Zelenszkijnek a brüsszeli díjhoz!
Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közösségi média platformján reagált arra a hírre, miszerint Brüsszel díjat kíván átadni Voldimir Zelenszkij ukrán elnöknek az emberi méltóság védelméért tett erőfeszítéseiért.
A kommunikációs igazgató nem hagyta szó nélkül az EU döntéshozók megdöbbentő lépését és videóban reagált a hírre. Menczer Tamás rámutatott, milyen remek módon védi Zelenszkij az emberi méltóságot, amiért díjban akarják részesíteni:
Tudod miért kap díjat Zelenszkij Brüsszelben? Figyelj, felírtam. Az emberi méltóság védelméért. Kiválóan védi Zelenszkij az emberi méltóságot, amikor életveszélyesen megfenyegeti Orbán Viktort, meg amikor a tábornoka, a titkosszolgálati tábornoka életveszélyesen megfenyegeti Orbán Viktor gyerekeit és unokáit
– hívta fel a figyelmet videójában a politikus.
A politikus tovább sorolta mekkora ellentmondás van az ukrán elnök jelölése és az utóbbi hetekben Magyarország ellen tett lépései kapcsán:
Kiválóan védi a szabadságot és a demokráciát Zelenszkij, amikor elzárja a Barátság-kőolajvezetéket, és amikor támadja a Magyarországot földgázzal ellátó Török Áramlat vezetéket. Ilyen kiválóan védi a demokráciát és a szabadságot Zelenszkij
– mutatott rá Menczer Tamás.
Zelenszkij a tiszásokkal összefogva, a tiszások támogatásával zsarol és fenyeget és mindezért Brüsszelben díjat kap. Ez ma Brüsszel
– figyelmeztetett a politikus.
Gratulációnkat kifejezzük április 12-én , amikor a brüsszeli és kijevi tiszás bábfigurákat elzavarjuk, az energiabiztonságunkat megvédjük, a rezsicsökkentést megvédjük, Magyarországot megvédjük
– jelentette ki határozottan a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila
+Ez is érdekelheti
Sztárok sora is fellép a rendhagyó március 15-ei ünnepen
Tizenhét ország érdeklődött a magyar álláspont iránt a Barátság kőolajvezeték ügyében - újabb hírek érkeztek Czepek Gábortól Kijevből
Betegséggel küzd Liptai Claudia, már élő adásban is voltak jelei
Szijjártó Péter: Magyar Péter cinkosa Zelenszkijnek, minden ügyben egyeztetnek
Gulyás Gergely: az energiahelyzet kétszeresen is fenyegető
Közlekedési balesetekkel kapcsolatos mémekkel viccelődött a tiszás jelölt, miután halálra gázolt egy férfit
Bemutatjuk: ő az ukrán tábornok, aki életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort és családját - Videó
A kormány elítéli, hogy Ukrajna a Török Áramlat földgázvezetéket támadja
„Kitépjük a büdös nyelvedet, és a kutyák elé dobjuk” – minden eddiginél durvább ukrán fenyegetést kapott Orbán Viktor
Orbán Viktor a Barátság kőolajvezetékről: nem konfliktust keresünk, hanem megoldást, és ebben akarunk nekik segíteni
„Zelenszkijnél alávalóbb hazudozó nincs, esetleg Magyar Péter”