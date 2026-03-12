2026. március 13. péntek, Ajtony, Krisztián
9°C Budapest
gulyás gergely
vitalyos eszter
ukrajna
kormányinfó
török áramlat

A kormány elítéli, hogy Ukrajna a Török Áramlat földgázvezetéket támadja

Vitályos Eszter és Gulyás Gergely a Kormányinfón, 2026. 03. 12.
Ez a magyar és az európai energiaellátást veszélyezteti – mondta a Kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta: minden, az energiabiztonságot szolgáló létesítmény elleni támadás az Európai Uniót is közvetlenül érinti.
2026. március 12., csütörtök 14:25
Frissítve: 2026. március 12., csütörtök 14:26
Vágólapra másolva!

A kormány elítéli, hogy Ukrajna Oroszország területén a Török Áramlat földgázvezetéket támadja, mert ez a magyar és az európai energiaellátást veszélyezteti”

– jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. Gulyás Gergely közölte: a kabinet – ahogyan általánosságban elítélte az orosz agressziót Ukrajnával szemben – hatványozottan elítél minden, az európai energiaellátást veszélyeztető támadást.

Minden, az energiabiztonságot szolgáló létesítmény elleni támadás nemcsak egy ország elleni, hanem az Európai Uniót közvetlenül érintő támadás

– mondta, kiemelve, hogy mindaddig, amíg a háború tart, az energiabiztonságot szolgáló létesítményekre különösen vigyázni kell. Hangsúlyozta: innen is felhívják a háborúban részt vevő feleket – támadót és megtámadottat egyaránt –, hogy 

„az energiainfrastruktúrát ne veszélyeztessék, mert ezzel az Európai Unió energiaellátását veszélyeztetik egy olyan időszakban, amikor az energiaárak a világban mindenütt elszabadultak”

– fogalmazott.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra