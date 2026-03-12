Kíméletlen gyomrost kapott Zelenszkij: Trump azonnal eltörölte az orosz szankciókat, és ez még csak a kezdet
A kormány elítéli, hogy Ukrajna a Török Áramlat földgázvezetéket támadja
A kormány elítéli, hogy Ukrajna Oroszország területén a Török Áramlat földgázvezetéket támadja, mert ez a magyar és az európai energiaellátást veszélyezteti”
– jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. Gulyás Gergely közölte: a kabinet – ahogyan általánosságban elítélte az orosz agressziót Ukrajnával szemben – hatványozottan elítél minden, az európai energiaellátást veszélyeztető támadást.
Minden, az energiabiztonságot szolgáló létesítmény elleni támadás nemcsak egy ország elleni, hanem az Európai Uniót közvetlenül érintő támadás
– mondta, kiemelve, hogy mindaddig, amíg a háború tart, az energiabiztonságot szolgáló létesítményekre különösen vigyázni kell. Hangsúlyozta: innen is felhívják a háborúban részt vevő feleket – támadót és megtámadottat egyaránt –, hogy
„az energiainfrastruktúrát ne veszélyeztessék, mert ezzel az Európai Unió energiaellátását veszélyeztetik egy olyan időszakban, amikor az energiaárak a világban mindenütt elszabadultak”
– fogalmazott.
