„Kitépjük a büdös nyelvedet, és a kutyák elé dobjuk” – minden eddiginél durvább ukrán fenyegetést kapott Orbán Viktor

Videót tett közzé Facebook-oldalán Deák Dániel politológus, amelyben egy ukrán altábornagy kijelentései hangzanak el Orbán Viktorral kapcsolatban. A politológus a felvételhez azt írta: „Elképesztő: továbbment az Orbán Viktort fenyegető ukrán altábornagy.”

A bejegyzés szerint a felvételen Hrihorij Omelcsenko szavai hangzanak el, aki egy Orbán Viktornak címzett nyílt levélről beszél. A videóban a tábornok rendkívül durván fogalmaz a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban.

A felvételen többek között az hangzik el, hogy a katonai vezető Orbán Viktort bírálva fenyegető kijelentéseket tesz, és a Barátság kőolajvezetékre is utal. A videóban elhangzó mondatok erősen sértő és durva kifejezéseket tartalmaznak.