2026. március 13. péntek, Ajtony, Krisztián
9°C Budapest
deák dániel
fenyegetés
orbán viktor

„Kitépjük a büdös nyelvedet, és a kutyák elé dobjuk” – minden eddiginél durvább ukrán fenyegetést kapott Orbán Viktor

„Kitépjük a büdös nyelvedet, és a kutyák elé dobjuk” – minden eddiginél durvább ukrán fenyegetést kapott Orbán Viktor
Videót osztott meg közösségi oldalán Deák Dániel, amelyben egy ukrán altábornagy kemény hangvételű és szidalmazó kijelentései hangzanak el Orbán Viktorról. Korábban a miniszterelnök családját érte fenyegetés.
2026. március 12., csütörtök 14:24
Frissítve: 2026. március 12., csütörtök 14:43
Vágólapra másolva!

Videót tett közzé Facebook-oldalán Deák Dániel politológus, amelyben egy ukrán altábornagy kijelentései hangzanak el Orbán Viktorral kapcsolatban. A politológus a felvételhez azt írta: „Elképesztő: továbbment az Orbán Viktort fenyegető ukrán altábornagy.”

A bejegyzés szerint a felvételen Hrihorij Omelcsenko szavai hangzanak el, aki egy Orbán Viktornak címzett nyílt levélről beszél. A videóban a tábornok rendkívül durván fogalmaz a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban.

A felvételen többek között az hangzik el, hogy a katonai vezető Orbán Viktort bírálva fenyegető kijelentéseket tesz, és a Barátság kőolajvezetékre is utal. A videóban elhangzó mondatok erősen sértő és durva kifejezéseket tartalmaznak.

Egy Orbán Viktorhoz intézett nyílt levelem címe: Ne****siszta, Putyin söpredéke, Moszkva befolyásának ügynöke”. Hrihorij Omelcsenko tábornok válasza a ne****siszta Orbánnak az Ukrajnát ért fenyegetései miatt. Idézem: „Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet, és a kutyák elé dobjuk.” Hamarabb ömlik a neon**i véred a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül”.

– hangzik el a videóban.

Deák Dániel a bejegyzésében azt írta: az altábornagy szerinte tovább folytatja a fenyegető hangnemet, és korábban már Orbán Viktor családját is érintő kijelentések hangzottak el.

A politológus a videó végén úgy fogalmazott: aki „megelégelte az ukrán zsarolásokat és fenyegetéseket”, az vasárnap reggel a Margit híd budai hídfőjénél csatlakozhat a Békemenethez.

 

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra