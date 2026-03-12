Kíméletlen gyomrost kapott Zelenszkij: Trump azonnal eltörölte az orosz szankciókat, és ez még csak a kezdet
„Kitépjük a büdös nyelvedet, és a kutyák elé dobjuk” – minden eddiginél durvább ukrán fenyegetést kapott Orbán Viktor
Videót tett közzé Facebook-oldalán Deák Dániel politológus, amelyben egy ukrán altábornagy kijelentései hangzanak el Orbán Viktorral kapcsolatban. A politológus a felvételhez azt írta: „Elképesztő: továbbment az Orbán Viktort fenyegető ukrán altábornagy.”
A bejegyzés szerint a felvételen Hrihorij Omelcsenko szavai hangzanak el, aki egy Orbán Viktornak címzett nyílt levélről beszél. A videóban a tábornok rendkívül durván fogalmaz a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban.
A felvételen többek között az hangzik el, hogy a katonai vezető Orbán Viktort bírálva fenyegető kijelentéseket tesz, és a Barátság kőolajvezetékre is utal. A videóban elhangzó mondatok erősen sértő és durva kifejezéseket tartalmaznak.
Egy Orbán Viktorhoz intézett nyílt levelem címe: Ne****siszta, Putyin söpredéke, Moszkva befolyásának ügynöke”. Hrihorij Omelcsenko tábornok válasza a ne****siszta Orbánnak az Ukrajnát ért fenyegetései miatt. Idézem: „Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet, és a kutyák elé dobjuk.” Hamarabb ömlik a neon**i véred a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül”.
– hangzik el a videóban.
Deák Dániel a bejegyzésében azt írta: az altábornagy szerinte tovább folytatja a fenyegető hangnemet, és korábban már Orbán Viktor családját is érintő kijelentések hangzottak el.
A politológus a videó végén úgy fogalmazott: aki „megelégelte az ukrán zsarolásokat és fenyegetéseket”, az vasárnap reggel a Margit híd budai hídfőjénél csatlakozhat a Békemenethez.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
+Ez is érdekelheti
Sztárok sora is fellép a rendhagyó március 15-ei ünnepen
Tizenhét ország érdeklődött a magyar álláspont iránt a Barátság kőolajvezeték ügyében - újabb hírek érkeztek Czepek Gábortól Kijevből
Betegséggel küzd Liptai Claudia, már élő adásban is voltak jelei
Szijjártó Péter: Magyar Péter cinkosa Zelenszkijnek, minden ügyben egyeztetnek
Gulyás Gergely: az energiahelyzet kétszeresen is fenyegető
Közlekedési balesetekkel kapcsolatos mémekkel viccelődött a tiszás jelölt, miután halálra gázolt egy férfit
Bemutatjuk: ő az ukrán tábornok, aki életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort és családját - Videó
Menczer Tamás: „Gratulációm” Zelenszkijnek a brüsszeli díjhoz!
A kormány elítéli, hogy Ukrajna a Török Áramlat földgázvezetéket támadja
Orbán Viktor a Barátság kőolajvezetékről: nem konfliktust keresünk, hanem megoldást, és ebben akarunk nekik segíteni
„Zelenszkijnél alávalóbb hazudozó nincs, esetleg Magyar Péter”