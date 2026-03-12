2026. március 13. péntek, Ajtony, Krisztián
9°C Budapest
Dráma egy budapesti céges bulin, élet-halál harc folyt egy nőért

Másodpercek döntöttek.
2026. március 12., csütörtök 13:57
Vágólapra másolva!

Megrázó esetről számolt be az Országos Mentőszolgálat csütörtökön a Facebook-oldalán, amely a közelmúltban történt egy fővárosi céges rendezvényen.

A beszámoló szerint egy 60 év körüli nő minden előzmény nélkül összeesett a partin. A helyszínt biztosító orvos azonnal a segítségére sietett, megvizsgálta a beteget, majd haladéktalanul megkezdte az újraélesztést.


Perceken belül rohamkocsi érkezett a helyszínre, a mentők pedig átvették az életmentést. Az időben megkezdett szakszerű ellátásnak és a mentők összehangolt csapatmunkájának köszönhetően az újraélesztés sikerrel járt, és a nő keringése visszatért.

A helyszíni ellátást követően a beteget végül stabil állapotban szállíthatták kórházba bajtársaink, ahol azóta számos további életmentő beavatkozáson esett át

-    írták.

 

