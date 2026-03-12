Sztárok sora is fellép a rendhagyó március 15-ei ünnepen
Dráma egy budapesti céges bulin, élet-halál harc folyt egy nőért
Megrázó esetről számolt be az Országos Mentőszolgálat csütörtökön a Facebook-oldalán, amely a közelmúltban történt egy fővárosi céges rendezvényen.
A beszámoló szerint egy 60 év körüli nő minden előzmény nélkül összeesett a partin. A helyszínt biztosító orvos azonnal a segítségére sietett, megvizsgálta a beteget, majd haladéktalanul megkezdte az újraélesztést.
Perceken belül rohamkocsi érkezett a helyszínre, a mentők pedig átvették az életmentést. Az időben megkezdett szakszerű ellátásnak és a mentők összehangolt csapatmunkájának köszönhetően az újraélesztés sikerrel járt, és a nő keringése visszatért.
A helyszíni ellátást követően a beteget végül stabil állapotban szállíthatták kórházba bajtársaink, ahol azóta számos további életmentő beavatkozáson esett át
- írták.
