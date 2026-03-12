2026. március 13. péntek, Ajtony, Krisztián
Sikkasztás gyanújával tettek feljelentést Magyar Péter szekszárdi képviselőjelöltje ellen

Sárosi József, tiszás képviselőjelölt, Szekszárd
A politikus az iratok szerint vélhetően a paksi önkormányzat tulajdonában álló és általa vezetett DC Dunakom Zrt. zöldfelület-karbantartási részlegének dolgozóival végeztetett építési és kertészeti munkát a saját lakóingatlanán. A feljelentés szerint a cég nyilvántartásában nem jelentek meg az elvégzett munkálatok, sem szerződés, sem tételes elszámolás nem készült, holott egy hónapon át 5-15 ember dolgozott a vállalat munkagépeivel Sárosi József telkén.
2026. március 12., csütörtök 12:50
Egy hónapon át dolgoztak egy önkormányzati cég munkavállalói a vállalat vezérigazgatójának saját ingatlanán a jogszabályokat és a társaság belső előírásait is megszegve – derült ki abból a feljelentésből, amelyet sikkasztás gyanúja miatt tettek Sárosi József, a Tisza Párt Tolna vármegye 1. számú választókerületében induló országgyűlési képviselőjelöltje ellen, számol be a Magyar Nemzet. 

Az ügy a paksi DC Dunakom Zrt. működését érinti, és nem az egyetlen problémás eset, ami a tiszás politikus tevékenységét kíséri. A dokumentum szerint 

Sárosi Józsefet először 2018. március 29-én nevezték ki a paksi önkormányzat százszázalékos tulajdonában álló cég élére, s bár nem sokkal később leváltották, 2024. október 1-jétől ismét határozatlan időre megbízták a társaság vezetésével.

Ez azért fontos, mert a zrt. zöldfelület-karbantartási részlegének dolgozói végeztek építési és kertészeti munkát a vezérigazgató szekszárdi lakóingatlanán. A munkák körülbelül egy hónapon át zajlottak, és a helyszínen 5–15, a DC Dunakom Zrt.-nél dolgozó munkavállaló fordult meg a feljelentés és a beszámolók szerint munkaidőben.

Az ügy irataihoz csatolt fényképeken olyan emberek láthatók, akik a dokumentum szerint a cég munkaruháját viselik, miközben faültetési, tereprendezési és egyéb kerti munkákat végeznek, beleértve egy partfal építését is. 

A munkálatokhoz a cég gépeit, eszközeit és járműveit vették igénybe: a feljelentés említ többek között földmunkagépeket – például markolót és bobcatet –, valamint szállítójárműveket, 

amelyekről fotókat is mellékeltek. A betelepített növényeket állítólag szintén a társaság telephelyéről vitték a helyszínre, akárcsak az építési anyagot.

A feljelentésben szereplő állítások szerint a munkák nem jelentek meg a társaság hivatalos nyilvántartásában. Bár az elvégzett feladatokról rendszerint tételes elszámolás készül, ezekhez pedig munkalapokat kell vezetni, az említett tereprendezésről ilyet nem állítottak ki, mindemellett az érintett munkálatokra vonatkozóan sem szerződéskötés, sem ellenérték kifizetése nem történt.

Azzal, hogy a vezérigazgató a társaság munkavállalóit, eszközeit és anyagait saját tulajdonú ingatlanán használta fel, megvalósulhatott a sikkasztás bűncselekménye.

Ráadásul a polgári törvénykönyv összeférhetetlenségi szabályai alapján egy gazdasági társaság vezető tisztségviselője nem köthet saját javára olyan szerződést, amely a társaság főtevékenységi körébe tartozik.

Zűrös ügyek

Sárosi Józsefnek, a Tisza Párt szekszárdi képviselőjelöltjének eddigi pályafutását a zűrös ügyek mellett beárnyékolja az is, hogy régi szocialista kapcsolatokkal rendelkezik, holott 

Magyar Péter mindig azt hangoztatja, hogy távol tartja pártjától az „óbaloldalhoz” tartozó szereplőket. 

A tiszás politikus több zsíros állásban is megfordult, de szinte sehol nem felelt meg az elvárásoknak, szakmai problémák adódtak a tevékenységével kapcsolatban, miközben milliós tanácsadói díjakat és végkielégítést vett fel.

