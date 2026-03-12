Sikkasztás gyanújával tettek feljelentést Magyar Péter szekszárdi képviselőjelöltje ellen

Egy hónapon át dolgoztak egy önkormányzati cég munkavállalói a vállalat vezérigazgatójának saját ingatlanán a jogszabályokat és a társaság belső előírásait is megszegve – derült ki abból a feljelentésből, amelyet sikkasztás gyanúja miatt tettek Sárosi József, a Tisza Párt Tolna vármegye 1. számú választókerületében induló országgyűlési képviselőjelöltje ellen, számol be a Magyar Nemzet.

Az ügy a paksi DC Dunakom Zrt. működését érinti, és nem az egyetlen problémás eset, ami a tiszás politikus tevékenységét kíséri. A dokumentum szerint

Sárosi Józsefet először 2018. március 29-én nevezték ki a paksi önkormányzat százszázalékos tulajdonában álló cég élére, s bár nem sokkal később leváltották, 2024. október 1-jétől ismét határozatlan időre megbízták a társaság vezetésével.

Ez azért fontos, mert a zrt. zöldfelület-karbantartási részlegének dolgozói végeztek építési és kertészeti munkát a vezérigazgató szekszárdi lakóingatlanán. A munkák körülbelül egy hónapon át zajlottak, és a helyszínen 5–15, a DC Dunakom Zrt.-nél dolgozó munkavállaló fordult meg a feljelentés és a beszámolók szerint munkaidőben.

Az ügy irataihoz csatolt fényképeken olyan emberek láthatók, akik a dokumentum szerint a cég munkaruháját viselik, miközben faültetési, tereprendezési és egyéb kerti munkákat végeznek, beleértve egy partfal építését is.