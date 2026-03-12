Takács Péter felvételekkel bizonyítja, hogy ellenzéki szakértők kórházakat zárnának be

Mizu Peti, romlik a memóriád?

− kezdi videós Facebook-posztját Takács Péter egészségügyi államtitkár, és közzétesz − ahogy fogalmaz − egy emlékeztetőt arról, ki akar kórházat bezárni. Elsőként megjelenik a tiszás szakértő, Hegedűs Zsolt, aki közli, el kell gondolkodni azon, milyen osztályokat érdemes működtetni. Rékassy Balázs azt mondja, ha modernizálni akarunk, akkor nem kell ennyi kórház.

A Tisza Párt politikusa, Tarr Zoltán kijelenti,

ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani, nem biztos, hogy mindenhol meg kell tartani annyi kórházi ágyat a jelenlegi típusú ellátásban.

Kincses Gyula ellenzéki beállítottságú orvos, a MOK volt elnöke szerint a szerkezetátalakítás lehetővé tenné a kórházak számának radikális csökkentését.