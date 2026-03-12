2026. március 13. péntek, Ajtony, Krisztián
Orbán Viktor: mi vagyunk az egyetlen ország Európában, amely nem ad pénzt Ukrajnának
Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, amely nem ad Ukrajnának pénzt, és az egyetlen ország, ahol nincsenek megszorító csomagok - jelentette ki a miniszterelnök a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán csütörtökön az Országházban.
2026. március 12., csütörtök 11:24
Orbán Viktor kiemelte: az ukránok abban érdekeltek, hogy a háború folytatódjon. Nem tisztünk megítélni, hogy a háború folytatása ukrán részről helyes-e vagy nem - jegyezte meg, figyelmeztetve azonban arra is, hogy egy atomfegyverekkel rendelkező hatalommal harcolnak. Leszögezte ugyanakkor: ránk nézve az ukránok döntése semmilyen kötelezettséggel nem jár, írta meg az MTI.

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Emlékeztetett arra, hogy az ukránok elérték, a négy legfontosabb követelésüket rajtunk, a szlovákokon és a cseheken kívül mindenki támogassa az unióban: az EU ismerje el, hogy Ukrajna egész Európa érdekében háborúzik, adjon pénzt Ukrajnának, váljon le az orosz energiáról és a tagállamok támogassák az ukrán EU-tagságot.

Magyarország ezekből a követelésekből egyet sem támogat

- jelezte.

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Hangsúlyozta:

Mi vagyunk az egyetlen ország, amely nem ad Ukrajnának pénzt, és az egyetlen ország, ahol nincsenek megszorító csomagok, Magyarországon például 11 százalékkal emelkedett a minimálbér. Azért vannak megszorítások Nyugat-Európában, mert odaadták a pénzt az ukránoknak, ráadásul miután már most sincs elegendő pénzük, Ukrajna finanszírozása szükségszerűen hitelből történik

- emelte ki.

Nyitókép: MTI/Kaiser Ákos

 

