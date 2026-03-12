Orbán Viktor: mi vagyunk az egyetlen ország Európában, amely nem ad pénzt Ukrajnának

Orbán Viktor kiemelte: az ukránok abban érdekeltek, hogy a háború folytatódjon. Nem tisztünk megítélni, hogy a háború folytatása ukrán részről helyes-e vagy nem - jegyezte meg, figyelmeztetve azonban arra is, hogy egy atomfegyverekkel rendelkező hatalommal harcolnak. Leszögezte ugyanakkor: ránk nézve az ukránok döntése semmilyen kötelezettséggel nem jár, írta meg az MTI.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Emlékeztetett arra, hogy az ukránok elérték, a négy legfontosabb követelésüket rajtunk, a szlovákokon és a cseheken kívül mindenki támogassa az unióban: az EU ismerje el, hogy Ukrajna egész Európa érdekében háborúzik, adjon pénzt Ukrajnának, váljon le az orosz energiáról és a tagállamok támogassák az ukrán EU-tagságot.

Magyarország ezekből a követelésekből egyet sem támogat

- jelezte.