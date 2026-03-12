Kíméletlen gyomrost kapott Zelenszkij: Trump azonnal eltörölte az orosz szankciókat, és ez még csak a kezdet
Bemutatjuk: ő az ukrán tábornok, aki életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort és családját - Videó
Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egykori tábornoka fenyegető kijelentéseket tett Orbán Viktorról és családjáról. A Pryamy TV nevű YouTube-csatornára feltöltött felvételen azt mondta: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört vagy bort, hol vízipipázik, hová jár, kikkel találkozik és így tovább” - számolt be róla a Mandiner.
Orbán Viktor a közösségi oldalára kitett videók tanúsága szerint körbehívta a családját, beszélt a lányaival és az édesanyjával is. „Az ukránok már a családomat, a gyerekeimet és az unokáimat fenyegetik. Mindenki jól van, de azért mindennek van határa!” – fogalmazott a magyar miniszterelnök.
Mint fogalmaz: azért hívja fel gyerekeit, hogy ne ijedjenek meg. Hozzátette: komolyan kell venni a dolgot, ezt kérte mindenkitől és ha látnak valami szokatlant, vagy baj van, akkor szóljanak.
Bemutatjuk: ő az ukrán tábornok!
Orbán Viktor fenyegetése mögött az 1951-ben született Hrihorij Omeljanovics Omelcsenko áll, aki korábban még parlamenti képviselő is volt, 2010-ben pedig az „Ukrajna hőse” érdemrenddel is kitüntették. Omelcsenko a jogi tudományok kandidátusa, egyetemi docens, altábornagy, végzettsége szerint jogász. Szakmai karrierje során az állambiztonság terület több szervénél is megfordult, dolgozott nyomozóként, vezető nyomozóként, majd az ukrán SZSZK Belügyminisztériumának nyomozó osztályvezető-helyetteseként dolgozott.
A 90-es évek első felében a korrupció és a szervezett bűnözés elleni osztály vezetője volt az SZBU katonai ellenérdekű hírszerzési főigazgatóságán. 2007-ben elnöki rendelettel kapta meg a vezérőrnagyból az altábornagyi rendfokozatot.
Az ukrán parlamentben is hosszúra nyúlt a karrierje: 1994-től 2002-ig függetlenként volt képviselő, majd 2002 és 2007 között a „Julija Timosenko Blokk” tagjaként, végül 2007 és 2012 között Julia Timosenko pártjának színeiben ült a Verkhovna Radában.
Zelenszkij után mennek
Volodimir Zelenszkij botrányos kijelentései után az ukrán szélsőjobboldal magáénak érezte a lehetőséget, hogy mostantól nincs határ, bármit lehet mondani és tenni.
„Ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a KARMA (saját bevallásuk szerint Ukrajna ellenségeinek likvidálására létrehozott fedett szervezet) soha nem bocsátja meg senki bűneit. A KARMA elől nem lehet elmenekülni. Nem lehet elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni. (...) Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.” – fogalmazott.
Az életveszélyes fenyegetés nem is akárhol jelent meg, hanem a közel ötmillió (!) feliratkozóval rendelkező Pryamy TV YouTube-csatornáján, ahol az ukrán altábornagy a tapasztalt műsorvezetővel, Olekszandr Bliznyukkal beszélgetett.
„Fizikai megsemmisítés alá esik”
Omelcsenko később egy másik csatornának is interjút adott, ahol arról beszélt, Orbán Viktort fizikailag meg kell semmisíteni, mert Ukrajna ellensége. „A nemzetközi jog normái, és jegyezzék meg ezt egyszer s mindenkorra, valamint Ukrajna büntetőjoga szerint Orbán Putyin háborús bűneinek cinkosa Ukrajna és a civil lakosság ellen.
A hadiállapot törvényei szerint pedig fizikai megsemmisítés alá esik, ugyanúgy, mint maga Putyin. Ez nyílt kijelentés”
– fogalmazott.
Az ukrán tábornok nem csak Orbánt, de Trumpot és Ficót is olyan ellenségnek tartja, akit likvidálni kellene. Szerinte az amerikai elnök bűnrészes Putyin ukrán nép ellen elkövetett háborús bűncselekményeiben.
Ez az én jogi értékelésem. Elnézést, jogtudományok kandidátusa, docens vagyok. Nagy tapasztalattal rendelkezem nyomozóként, a katonai kémelhárítás vezetőjeként”
– folytatta.
Hrihorij Omelcsenko beszédeiben sokszor hivatkozik saját írásaira, amelyek számtalanszor még sokkal durvábbak, mint amiket a televízióknak adott interjúiban mond. Egyik írásában az olvasható: „Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk! A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Druzsba (Barátság) vezetéken keresztül!”
Egy másik posztjában arról értekezik, Ukrajna minden hazafijának „törvényes joga van Orbán likvidálására, valamint a háborús bűnös Putyin elpusztítására”. A tábornok végül felsorolta Orbán Viktor gyermekeinek és unokáinak nevét, majd közölte: csak a halál vár rájuk.
Orbán, Fico és társaik támogatásával Putyin több mint 3000 ukrán gyermeket ölt meg és sebesített meg, tízezreket rabolt el és vitt Oroszországba. Soha nem fogunk megbocsátani
– tette hozzá.
Nyitókép: Képernyőfotó
+Ez is érdekelheti
Sztárok sora is fellép a rendhagyó március 15-ei ünnepen
Tizenhét ország érdeklődött a magyar álláspont iránt a Barátság kőolajvezeték ügyében - újabb hírek érkeztek Czepek Gábortól Kijevből
Betegséggel küzd Liptai Claudia, már élő adásban is voltak jelei
Szijjártó Péter: Magyar Péter cinkosa Zelenszkijnek, minden ügyben egyeztetnek
Gulyás Gergely: az energiahelyzet kétszeresen is fenyegető
Közlekedési balesetekkel kapcsolatos mémekkel viccelődött a tiszás jelölt, miután halálra gázolt egy férfit
Menczer Tamás: „Gratulációm” Zelenszkijnek a brüsszeli díjhoz!
A kormány elítéli, hogy Ukrajna a Török Áramlat földgázvezetéket támadja
„Kitépjük a büdös nyelvedet, és a kutyák elé dobjuk” – minden eddiginél durvább ukrán fenyegetést kapott Orbán Viktor
Orbán Viktor a Barátság kőolajvezetékről: nem konfliktust keresünk, hanem megoldást, és ebben akarunk nekik segíteni
„Zelenszkijnél alávalóbb hazudozó nincs, esetleg Magyar Péter”