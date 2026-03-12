Bemutatjuk: ő az ukrán tábornok, aki életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort és családját - Videó

Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egykori tábornoka fenyegető kijelentéseket tett Orbán Viktorról és családjáról. A Pryamy TV nevű YouTube-csatornára feltöltött felvételen azt mondta: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört vagy bort, hol vízipipázik, hová jár, kikkel találkozik és így tovább” - számolt be róla a Mandiner.

Orbán Viktor a közösségi oldalára kitett videók tanúsága szerint körbehívta a családját, beszélt a lányaival és az édesanyjával is. „Az ukránok már a családomat, a gyerekeimet és az unokáimat fenyegetik. Mindenki jól van, de azért mindennek van határa!” – fogalmazott a magyar miniszterelnök.

Mint fogalmaz: azért hívja fel gyerekeit, hogy ne ijedjenek meg. Hozzátette: komolyan kell venni a dolgot, ezt kérte mindenkitől és ha látnak valami szokatlant, vagy baj van, akkor szóljanak.

Bemutatjuk: ő az ukrán tábornok!

Orbán Viktor fenyegetése mögött az 1951-ben született Hrihorij Omeljanovics Omelcsenko áll, aki korábban még parlamenti képviselő is volt, 2010-ben pedig az „Ukrajna hőse” érdemrenddel is kitüntették. Omelcsenko a jogi tudományok kandidátusa, egyetemi docens, altábornagy, végzettsége szerint jogász. Szakmai karrierje során az állambiztonság terület több szervénél is megfordult, dolgozott nyomozóként, vezető nyomozóként, majd az ukrán SZSZK Belügyminisztériumának nyomozó osztályvezető-helyetteseként dolgozott.