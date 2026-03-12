2026. március 13. péntek, Ajtony, Krisztián
Gulyás Gergely: az energiahelyzet kétszeresen is fenyegető

A Békemenetnek nagy jelentősége lesz - emelte ki Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy most a béke melletti kiállás nemcsak az ország békéjét, hanem Európa békéjét is jelenti, és különösen jelenti azt, hogy Magyarország nemet mond a háború támogatására és a háborúba való belesodródásra.
2026. március 12., csütörtök 16:55
Buzdított a Nemzeti petíció kitöltésére is, amelynek soha nem látott aktualitása van: annak meghirdetésekor a kormány nem gondolt arra, hogy az ukránok elzárják a Barátság vezetéket.

Közölte, ahogy a korábbi években, úgy idén is lehet drónokat használni a március 15-i felvonulásoknál.

Jelezte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök jövő heti országjárása nyilvános lesz, "ha valaki oda akar menni, az oda mehet".

A lengyel-magyar kapcsolatokról azt mondta: a lengyel kormány és annak néhány tagja ellenségesen viszonyul a jelenlegi magyar kormányhoz. Ebben változást nem vár - közölte Gulyás Gergely. Hozzátette: nem azért, mert erre nincs szándék, hanem azért, mert lengyel részről legalább a választásokig minden lehetséges módon a jelenlegi magyar kormányt kritizálják.

Arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz, illetve Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kit támogathat a magyar választásokon, közölte: a lényeg, hogy ki avatkozik bele a választásokba, márpedig szerinte "Ukrajna nyíltan, direkt módon és vállaltan beavatkozik a magyar választási kampányba".

Arról, hogy a miniszterelnök egy múlt heti interjúban azt mondta, hogy a Tisza Párthoz érkezhetnek Ukrajnából források, Gulyás Gergely jelezte: a nemzetbiztonsági bizottsági jelentés titkosításának feloldása folyamatban van.

Arról, hogy Magyar Péter már a választás előtt a csalás narratíváját készíti elő, úgy fogalmazott: általában azok szoktak csalásról beszélni egy választás előtt, akik vereségre készülnek, legalábbis azzal számolnak.

Gulyás Gergely közölte, Orbán Viktor arról beszélt, hogy a Fidesz-KDNP saját mérései szerint 65-70 olyan körzet van, ahol a biztos vagy valószínű a győzelem.

Gulyás Gergely azzal kapcsolatban, hogy a Nemzeti Választási Bizottság elmarasztalta Salacz Lászlót, a Fidesz-KDNP kecskeméti jelöltjét, mert egy középiskolában rendeztek kampányeseményt - melyen maga is részt vett - kifejtette, a péntek esti fórumon semmi nem utalt arra, hogy oktatási intézményben vannak.

Jogértelmezése szerint a jogszabály arra vonatkozik, hogy amikor az iskolában oktatás van, a tanárok és tanulók között senki ne folytasson ott kampányt, de a jövőben ügyel arra, milyen helyszínekre hívják meg.

Arról, hogy kedden Csákberény polgármestere kilökdöste a Telex munkatársait egy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes részvételével zajló sajtótájékoztatóról és fórumról, leszögezte: helytelennek tartja, ahogy minden erőszakos fellépést elítél, ugyanakkor az újságírók közötti szolidaritás hiányára utal szerinte, hogy amikor ilyenek a Tisza Párt oldaláról történnek, annak nincs nagy visszhangja a baloldali sajtóban - áll az MTI közleményében.

Nyitókép: MTI

 

