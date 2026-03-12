Gulyás Gergely: az energiahelyzet kétszeresen is fenyegető

Buzdított a Nemzeti petíció kitöltésére is, amelynek soha nem látott aktualitása van: annak meghirdetésekor a kormány nem gondolt arra, hogy az ukránok elzárják a Barátság vezetéket.

Közölte, ahogy a korábbi években, úgy idén is lehet drónokat használni a március 15-i felvonulásoknál.

Jelezte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök jövő heti országjárása nyilvános lesz, "ha valaki oda akar menni, az oda mehet".

A lengyel-magyar kapcsolatokról azt mondta: a lengyel kormány és annak néhány tagja ellenségesen viszonyul a jelenlegi magyar kormányhoz. Ebben változást nem vár - közölte Gulyás Gergely. Hozzátette: nem azért, mert erre nincs szándék, hanem azért, mert lengyel részről legalább a választásokig minden lehetséges módon a jelenlegi magyar kormányt kritizálják.

Arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz, illetve Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kit támogathat a magyar választásokon, közölte: a lényeg, hogy ki avatkozik bele a választásokba, márpedig szerinte "Ukrajna nyíltan, direkt módon és vállaltan beavatkozik a magyar választási kampányba".