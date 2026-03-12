2026. március 13. péntek, Ajtony, Krisztián
9°C Budapest
ukrajna
kijev
Barátság kőolajvezeték
küldöttség

Tárgyalás közben kellett óvóhelyre menekülnie a magyar delegációnak Kijevben - Videó

Tárgyalás közben kellett óvóhelyre menekülnie a magyar delegációnak Kijevben - Videó
Javában folyt a megbeszélés a magyar delegáció és a nemzetközi partnerek között, amikor megszólaltak a szirénák.
2026. március 12., csütörtök 18:19
Frissítve: 2026. március 12., csütörtök 18:19
Vágólapra másolva!

Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes és az Ukrajnába érkezett magyar delegáció a Barátság kőolajvezeték ügyéről tárgyalt Kijevben a szlovák és uniós partnerekkel, amikor légiriadó szakította félbe a megbeszéléseket. 

A politikus az ukrán főváros egyik óvóhelyéről számolt be a történtekről Facebook-oldalán.


A magyar küldöttség levélben kereste meg a kijevi energetikai kormányzatot, hogy tárgyalóasztalhoz ülhessenek a Magyarország ellátását biztosító olajvezeték helyzetéről, azonban az ukrán illetékesek nem reagáltak a megkeresésre.

A magyar álláspontot a szlovák nagykövet is támogatta. A tárgyalások célja a vezeték működésének helyreállítása, valamint a kialakult helyzet kivizsgálása.
 

Nyitókép: Czepek Gábor hivatalos Facebook-oldala

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra