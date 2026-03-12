Háborús nyerészkedés: Kapitány Istvánhoz hasonlóan a Shell vezérigazgatója is óriási haszonra tett szert
Tárgyalás közben kellett óvóhelyre menekülnie a magyar delegációnak Kijevben - Videó
Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes és az Ukrajnába érkezett magyar delegáció a Barátság kőolajvezeték ügyéről tárgyalt Kijevben a szlovák és uniós partnerekkel, amikor légiriadó szakította félbe a megbeszéléseket.
A politikus az ukrán főváros egyik óvóhelyéről számolt be a történtekről Facebook-oldalán.
A magyar küldöttség levélben kereste meg a kijevi energetikai kormányzatot, hogy tárgyalóasztalhoz ülhessenek a Magyarország ellátását biztosító olajvezeték helyzetéről, azonban az ukrán illetékesek nem reagáltak a megkeresésre.
A magyar álláspontot a szlovák nagykövet is támogatta. A tárgyalások célja a vezeték működésének helyreállítása, valamint a kialakult helyzet kivizsgálása.
Nyitókép: Czepek Gábor hivatalos Facebook-oldala
