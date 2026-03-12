Kíméletlen gyomrost kapott Zelenszkij: Trump azonnal eltörölte az orosz szankciókat, és ez még csak a kezdet
Betegséggel küzd Liptai Claudia, már élő adásban is voltak jelei
Csütörtökön közösségi oldalán osztotta meg a hírt Liptai Claudia: betegséggel küzd.
Elmondása szerint ritkán posztol ilyesmiről, azonban mivel állapotának látványos következményei vannak, tudatta a rajongóival.
Már a múlt vasárnapi élő adás is küzdelem volt mert annyira köhögtem, hogy néha féltem nehogy ott élő adásban kapjon el a roham. Aztán hétfőre jött a láz, homlok és arcüreg gyulladás ezért nagyon sajnálom, de a héten se Ceglédre, se Oroszlányba sem tudtam elmenni a Clauságokkal és még a Játékszínben is le kellett mondanom a Hölgyválasz című előadást
- fogalmazott A Nagy Duett műsorvezetője, ám pozitív gondolatokat is megosztott követőivel.
A jó hír, hogy mindkét vidéki előadásnak van pót dátuma. A Hölgyválaszt lejátszotta helyettem Szőlőskey Timi aki meg sajnos a mai napra betegedett meg. Nagyon köszönöm neki a tegnapi napot és persze jobbulást kívánok innen. És mindenkinek, aki most éppen betegséggel küzd, egy biztos, vigyázzatok magatokra! Pihenjetek amennyit csak tudtok, mert ebből az életből tuti csak ez az egy van
- hangsúlyozta.
Hozzátette: Reméli, hogy vasárnap kevésbé orrhangon és bödönből beszél majd, mint a poszt íródásának pillanatában.
Nyitókép: TV2 A Nagy Duett
