Szijjártó Péter: Magyar Péter cinkosa Zelenszkijnek, minden ügyben egyeztetnek

"És mindennél beszédesebb, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter egy szót sem szól. Mindez persze nem véletlen, a Tisza Párt és annak elnöke, Magyar Péter cinkosa Zelenszkijnek, minden ügyben egyeztetnek. Zelenszkij azt akarja, hogy a Tisza Párt nyerje a magyar parlamenti választást, legyen egy ukránpárti kormány és egy ukránbarát miniszterelnök. De mi ezt nem fogjuk hagyni" - szögezte le.

Nyitókép: MTI