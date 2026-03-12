2026. március 13. péntek, Ajtony, Krisztián
Szijjártó Péter: Magyar Péter cinkosa Zelenszkijnek, minden ügyben egyeztetnek

Szijjártó Péter: Magyar Péter cinkosa Zelenszkijnek, minden ügyben egyeztetnek
Mindennél beszédesebb, hogy a Tisza Párt elnöke egy szót sem szól annak ügyében, hogy Orbán Viktor miniszterelnök gyerekeit, unokáit fenyegetik, s ez is azt mutatja, hogy Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cinkosa - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.
2026. március 12., csütörtök 17:14
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető kiemelte, hogy az ukrán elnök főszereplője lett a magyar parlamenti választási kampánynak, "ő maga akarja megalakítani a következő magyar kormányt, és jól láthatóan mindenre képes is, ezért halálosan megfenyegette a miniszterelnököt, majd ezt követően előreküldte a verőlegényeit, akik a miniszterelnök gyerekeit, unokáit fenyegetik" - áll az MTI közleményében.

 

Tegnap már egy teljes energiablokádot akartak létrehozni Magyarország ellen a Török Áramlat vezeték támadásával

- folytatta.

"És mindennél beszédesebb, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter egy szót sem szól. Mindez persze nem véletlen, a Tisza Párt és annak elnöke, Magyar Péter cinkosa Zelenszkijnek, minden ügyben egyeztetnek. Zelenszkij azt akarja, hogy a Tisza Párt nyerje a magyar parlamenti választást, legyen egy ukránpárti kormány és egy ukránbarát miniszterelnök. De mi ezt nem fogjuk hagyni" - szögezte le.

 

Nyitókép: MTI

 

