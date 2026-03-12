Elkezdődött a visszaszámlálás, mutatjuk, mikor lesz az óraállítás

2026-ban március 29-én, vasárnap hajnalban lép életbe a nyári időszámítás. Az órákat hajnali 2 órakor 3 órára kell előretekerni, így ugyan egy órával kevesebbet alhatunk, de cserébe hosszabbak lesznek a világos esték.

Bár az Európai Unióban évek óta napirenden van az óraátállítás megszüntetése, egyelőre továbbra is érvényben maradt a rendszer, így Magyarországon is évente kétszer kell módosítani az időszámítást.

A változás, ami szerint egy órával kevesebbet alhatunk, ugyan sokak számára kellemetlen lehet, de a nyári időszámítás bevezetésének egyik előnye, hogy estére tovább marad világos.

A nyári időszámítás célja eredetileg az volt, hogy jobban kihasználjuk a természetes nappali fényt, és csökkentsük a mesterséges világítás használatát. Az esti világosság sokak számára kedvező, hiszen több idő jut szabadtéri programokra, sportolásra vagy akár egy hosszabb esti sétára. A későbbi naplemente különösen a tavaszi és nyári hónapokban érezhető, amikor a nappalok egyébként is hosszabbak.

Az óraátállítás azonban nem mindenki számára zökkenőmentes. A szakemberek szerint még az egyórás változás is hatással lehet a szervezet belső biológiai ritmusára. Sokan tapasztalhatnak átmeneti fáradtságot, alvászavart, koncentrációs nehézségeket vagy ingerlékenységet az átállást követő napokban. A szervezetnek általában néhány napra van szüksége ahhoz, hogy alkalmazkodjon az új időrendhez.