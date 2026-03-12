Sztárok sora is fellép a rendhagyó március 15-ei ünnepen
Elkezdődött a visszaszámlálás, mutatjuk, mikor lesz az óraállítás
2026-ban március 29-én, vasárnap hajnalban lép életbe a nyári időszámítás. Az órákat hajnali 2 órakor 3 órára kell előretekerni, így ugyan egy órával kevesebbet alhatunk, de cserébe hosszabbak lesznek a világos esték.
Bár az Európai Unióban évek óta napirenden van az óraátállítás megszüntetése, egyelőre továbbra is érvényben maradt a rendszer, így Magyarországon is évente kétszer kell módosítani az időszámítást.
A változás, ami szerint egy órával kevesebbet alhatunk, ugyan sokak számára kellemetlen lehet, de a nyári időszámítás bevezetésének egyik előnye, hogy estére tovább marad világos.
A nyári időszámítás célja eredetileg az volt, hogy jobban kihasználjuk a természetes nappali fényt, és csökkentsük a mesterséges világítás használatát. Az esti világosság sokak számára kedvező, hiszen több idő jut szabadtéri programokra, sportolásra vagy akár egy hosszabb esti sétára. A későbbi naplemente különösen a tavaszi és nyári hónapokban érezhető, amikor a nappalok egyébként is hosszabbak.
Az óraátállítás azonban nem mindenki számára zökkenőmentes. A szakemberek szerint még az egyórás változás is hatással lehet a szervezet belső biológiai ritmusára. Sokan tapasztalhatnak átmeneti fáradtságot, alvászavart, koncentrációs nehézségeket vagy ingerlékenységet az átállást követő napokban. A szervezetnek általában néhány napra van szüksége ahhoz, hogy alkalmazkodjon az új időrendhez.
A szakértők ezért azt javasolják, hogy az óraátállítást megelőző napokban érdemes fokozatosan kicsit korábban lefeküdni, hogy könnyebb legyen az átállás. Az is segíthet, ha a reggeli órákban több természetes fényt kapunk, valamint napközben aktívak maradunk.
A most bevezetett nyári időszámítás egészen 2026. október 25-ig tart majd. Ekkor ismét változik az időszámítás, és az órákat egy órával vissza kell állítani, visszatérve a téli időszámításhoz. Addig azonban a hosszabb világos esték és a tavaszias hangulat sokak számára kellemesebbé teszi a mindennapokat.
