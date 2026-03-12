Baleset történt a debreceni gyárnál, mentőhelikoptert is riasztottak

Mentőhelikoptert riasztottak a debreceni CATL-akkumulátorgyárhoz szerdán délelőtt – számolt be róla a haon.hu.

A baleset hírét a Mikepércsi Anyák Egyesület jelezte a Facebook-oldalán, amelyen az látható, hogy a helikopter az üzem közelében száll le.



A videón egy tűzoltóautó is feltűnik, azonban a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a hírportálnak tett közlése szerint, a hivatásos tűzoltókat nem riasztották a helyszínre, így nagy valószínűséggel a létesítmény saját tűzoltóságának járműve látható.