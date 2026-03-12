Sztárok sora is fellép a rendhagyó március 15-ei ünnepen
Baleset történt a debreceni gyárnál, mentőhelikoptert is riasztottak
Mentőhelikoptert riasztottak a debreceni CATL-akkumulátorgyárhoz szerdán délelőtt – számolt be róla a haon.hu.
A baleset hírét a Mikepércsi Anyák Egyesület jelezte a Facebook-oldalán, amelyen az látható, hogy a helikopter az üzem közelében száll le.
A videón egy tűzoltóautó is feltűnik, azonban a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a hírportálnak tett közlése szerint, a hivatásos tűzoltókat nem riasztották a helyszínre, így nagy valószínűséggel a létesítmény saját tűzoltóságának járműve látható.
A mentőket egy férfi sérülthöz riasztották, aki eszméleténél volt, de törést, zúzódásokat szenvedett
- nyilatkozta a lapnak az Országos Mentőszolgálat. Hozzátették, hogy a helyszínre esetkocsi és mentőhelikopter is érkezett, a helyszíni ellátás után a kórházba szállítást az esetkocsi végezte.
A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek, de a HAON információ szerint az építkezésen dolgozó egyik munkás nagy magasságból zuhanhatott le.
A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
Elkezdődött a visszaszámlálás, mutatjuk, mikor lesz az óraállítás
Időjárás-jelentés: Ez vár ránk a nemzeti ünnepen
Dráma egy budapesti céges bulin, élet-halál harc folyt egy nőért
Forgalomkorlátozások lesznek Budapest több kerületében a nemzeti ünnepen
Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Nyolc év után került elő egy Dunába dobott palackposta
„Elpattant bennem valami” – féltékenységből verte szét barátja autóját egy miskolci nő
46 perc alatt 4 milliós büntetést gyűjtött egy budapesti menekülés során
Eltűnt egy nő Baján, öngyilkos akart lenni
Házi készítésű lift zuhant le egy pest vármegyei házban, mentőhelikoptert is riasztottak
Újabb részletek derültek ki a szekszárdi játszótéri tragédiáról - videóval