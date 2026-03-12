2026. március 13. péntek, Ajtony, Krisztián
9°C Budapest
debrecen
gyár
baleset

Baleset történt a debreceni gyárnál, mentőhelikoptert is riasztottak

Baleset történt a debreceni gyárnál, mentőhelikoptert is riasztottak
Vizsgálják a körülményeket.
2026. március 12., csütörtök 17:51
Vágólapra másolva!

Mentőhelikoptert riasztottak a debreceni CATL-akkumulátorgyárhoz szerdán délelőtt – számolt be róla a haon.hu.

A baleset hírét a Mikepércsi Anyák Egyesület jelezte a Facebook-oldalán, amelyen az látható, hogy a helikopter az üzem közelében száll le.


A videón egy tűzoltóautó is feltűnik, azonban a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a hírportálnak tett közlése szerint, a hivatásos tűzoltókat nem riasztották a helyszínre, így nagy valószínűséggel a létesítmény saját tűzoltóságának járműve látható.

A mentőket egy férfi sérülthöz riasztották, aki eszméleténél volt, de törést, zúzódásokat szenvedett

-    nyilatkozta a lapnak az Országos Mentőszolgálat. Hozzátették, hogy a helyszínre esetkocsi és mentőhelikopter is érkezett, a helyszíni ellátás után a kórházba szállítást az esetkocsi végezte.

A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek, de a HAON információ szerint az építkezésen dolgozó egyik munkás nagy magasságból zuhanhatott le.

A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala
 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra