2026. március 13. péntek, Ajtony, Krisztián
9°C Budapest
cseh tamás
tisza párt
baleset

Közlekedési balesetekkel kapcsolatos mémekkel viccelődött a tiszás jelölt, miután halálra gázolt egy férfit

Közlekedési balesetekkel kapcsolatos mémekkel viccelődött a tiszás jelölt, miután halálra gázolt egy férfit
Miután szóltak Cseh Tamásnak, letiltotta a kommentelést a Facebook-oldalán.
2026. március 12., csütörtök 15:40
Frissítve: 2026. március 12., csütörtök 15:42
Vágólapra másolva!

Mint ahogy arról beszámolt a Tények.hu, komoly kérdéseket vetett fel a Tisza Párt egyik paksi országgyűlési képviselőjelöltjének múltja. Sajtóértesülések szerint ugyanis Cseh Tamás évtizedekkel ezelőtt halálos közlekedési balesetet okozott.

Az tragédia 1998-ban történt, amikor a későbbi politikus autójával egy madocsai férfit gázolt el. A bíróság megállapította a felelősséget, de a büntetés meglehetősen enyhe volt: mindössze három hónapra tiltották el a járművezetéstől. Az eset azonban különösen megrázta az áldozat családját. Az elhunyt sírfeliratán az olvasható, hogy a férfi „más hibájából” vesztette életét.

A baleset idején Cseh Tamás rendőrként dolgozott, ráadásul a beszámolók szerint kábítószeres ügyekkel foglalkozott, és később fedett nyomozóként is tevékenykedett. Sokan különösen visszásnak tartják, hogy a politikus az elmúlt években közlekedési balesetekkel kapcsolatos, morbid humorú mémeket is megosztott közösségi oldalán.

A balesetről csütörtökön Cseh Tamás maga is posztolt Facebook-oldalán. Bejegyzésében a Tisza Párt politikusa elismerte, 1998-ban valóban nyomozóként dolgozott és a balesetet egy rendőrségi akció közben okozta.

Ezen felül Cseh Tamás azt is állította, hogy évekbe telt számára, mire szakemberek segítségével feldolgozta a történteket.

Az elhunyt családja számára egy élet elvesztése pótolhatatlan, az ő gyászukat politikai célra használni kegyeletsértő és méltatlan

– fogalmazott a tiszás politikus.

Cseh Tamás bejegyzése zárásaként felfedte azt is, hogy a szóban forgó 1998-as eseten kívül részese volt egy másik, Csehországban történt közúti balesetnek is, amelyben négyen is súlyos sérüléseket szenvedtek.

A Tisza Párt jelöltjének posztja nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában, és volt olyan is, aki komment formájában adott hangot felháborodásának, mondván: „De miért osztasz meg mémeket? Az elhunyt hozzátartozói még élnek, rájuk nem gondolsz?”

Cseh Tamás azóta letiltotta a Facebook-posztjához való hozzászólás lehetőségét.

Forrás: Képernyőmentés

Nyitókép: Cseh Tamás Facebook-oldala

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra