Közlekedési balesetekkel kapcsolatos mémekkel viccelődött a tiszás jelölt, miután halálra gázolt egy férfit

Mint ahogy arról beszámolt a Tények.hu, komoly kérdéseket vetett fel a Tisza Párt egyik paksi országgyűlési képviselőjelöltjének múltja. Sajtóértesülések szerint ugyanis Cseh Tamás évtizedekkel ezelőtt halálos közlekedési balesetet okozott.

Az tragédia 1998-ban történt, amikor a későbbi politikus autójával egy madocsai férfit gázolt el. A bíróság megállapította a felelősséget, de a büntetés meglehetősen enyhe volt: mindössze három hónapra tiltották el a járművezetéstől. Az eset azonban különösen megrázta az áldozat családját. Az elhunyt sírfeliratán az olvasható, hogy a férfi „más hibájából” vesztette életét.

A baleset idején Cseh Tamás rendőrként dolgozott, ráadásul a beszámolók szerint kábítószeres ügyekkel foglalkozott, és később fedett nyomozóként is tevékenykedett. Sokan különösen visszásnak tartják, hogy a politikus az elmúlt években közlekedési balesetekkel kapcsolatos, morbid humorú mémeket is megosztott közösségi oldalán.

A balesetről csütörtökön Cseh Tamás maga is posztolt Facebook-oldalán. Bejegyzésében a Tisza Párt politikusa elismerte, 1998-ban valóban nyomozóként dolgozott és a balesetet egy rendőrségi akció közben okozta.

Ezen felül Cseh Tamás azt is állította, hogy évekbe telt számára, mire szakemberek segítségével feldolgozta a történteket.