Már postán küldi a behívókat az ukrán hadsereg

Az ukrán kormány pontosította a mozgósítás során alkalmazott értesítési szabályokat. Az új rendelkezés szerint bizonyos esetekben a katonai toborzóközpontok postai úton is elküldhetik a behívókat, ha azokat nem tudják személyesen átadni az érintetteknek. A szabályozás azt is rögzíti, mikor tekinthető hivatalosan kézbesítettnek a dokumentum – számolt be Znaj.

A Bachynsky Partners jogi iroda tájékoztatása szerint a Miniszteri Kabinet pontosította a sorozásra kötelezett személyek és tartalékosok értesítésének eljárását a mozgósítás idején. Ha a TCK emberei nem találják meg az adott személyt, vagy nem tudják aláírás ellenében átadni a dokumentumot, a behívót postai úton is elküldhetik.

Ilyen esetben a küldeményt ajánlott levélként adják fel kézbesítési értesítéssel és a levél tartalmának leírásával.

A kézbesítést postai szolgáltató végzi, amely a gyakorlatban leggyakrabban állami kézbesítő szolgálat. A jogászok szerint a sorozásról és az egységhez történő bevonulásról szóló behívót általában személyesen kell kézbesíteni. Erre rendszerint azután kerül sor, hogy az érintett személy átesett a katonai orvosi bizottság vizsgálatán, valamint – ha szükséges – a szakmai és pszichológiai kiválasztáson.