Már postán küldi a behívókat az ukrán hadsereg
Az ukrán kormány pontosította a mozgósítás során alkalmazott értesítési szabályokat. Az új rendelkezés szerint bizonyos esetekben a katonai toborzóközpontok postai úton is elküldhetik a behívókat, ha azokat nem tudják személyesen átadni az érintetteknek. A szabályozás azt is rögzíti, mikor tekinthető hivatalosan kézbesítettnek a dokumentum – számolt be Znaj.
A Bachynsky Partners jogi iroda tájékoztatása szerint a Miniszteri Kabinet pontosította a sorozásra kötelezett személyek és tartalékosok értesítésének eljárását a mozgósítás idején. Ha a TCK emberei nem találják meg az adott személyt, vagy nem tudják aláírás ellenében átadni a dokumentumot, a behívót postai úton is elküldhetik.
Ilyen esetben a küldeményt ajánlott levélként adják fel kézbesítési értesítéssel és a levél tartalmának leírásával.
A kézbesítést postai szolgáltató végzi, amely a gyakorlatban leggyakrabban állami kézbesítő szolgálat. A jogászok szerint a sorozásról és az egységhez történő bevonulásról szóló behívót általában személyesen kell kézbesíteni. Erre rendszerint azután kerül sor, hogy az érintett személy átesett a katonai orvosi bizottság vizsgálatán, valamint – ha szükséges – a szakmai és pszichológiai kiválasztáson.
Előfordul azonban, hogy a személyes kézbesítés nem megoldható, ilyenkor alkalmazzák a postai kézbesítést.
A szabályozás azt is meghatározza, mikor tekinthető kézhez vettnek a dokumentum.
A behívó akkor minősül kézbesítettnek, ha a címzett aláírja a kézbesítési értesítést. Ugyancsak kézbesítettnek számít a dokumentum abban az esetben is, ha a levelet visszaküldik a feladónak azzal a megjegyzéssel, hogy a címzett megtagadta az átvételt vagy nem tartózkodott a megadott címen.
Postai úton elsősorban azok az állampolgárok kaphatják meg a behívót, akiket nem találtak meg lakóhelyükön, akik korábbi behívók ellenére sem jelentek meg a TCK-nál, illetve akik távoli régiókban élnek vagy ideiglenesen nincsenek a bejelentett lakcímükön.
Nagyszabású mozgósítási intézkedések idején ezt a módszert gyakrabban alkalmazzák, mivel így rövidebb idő alatt nagyobb számú embert lehet elérni.
A behívók kiküldése előtt a TCK munkatársai ellenőrzik az érintett állampolgár címét az állami nyilvántartásokban, különösen a sorozásra kötelezettek, katonák és tartalékosok egységes nyilvántartásában.
Forrás: Magyar Nemzet / A nyitókép illusztráció: Shutterstock
