Már postán küldi a behívókat az ukrán hadsereg
Az ukrán kormány magasabb fordulatra kapcsolta a toborzó gépezetet. A behívókat postai úton is kézbesítik azoknak, akiknél nem megoldható a személyes átvétel vagy a TCK toborzók nem találják a megadott lakcímén. A trükk a kézbesítéskor megszabott feltételekben keresendő.
2026. március 12., csütörtök 11:17
Az ukrán kormány pontosította a mozgósítás során alkalmazott értesítési szabályokat. Az új rendelkezés szerint bizonyos esetekben a katonai toborzóközpontok postai úton is elküldhetik a behívókat, ha azokat nem tudják személyesen átadni az érintetteknek. A szabályozás azt is rögzíti, mikor tekinthető hivatalosan kézbesítettnek a dokumentum – számolt be Znaj.

A Bachynsky Partners jogi iroda tájékoztatása szerint a Miniszteri Kabinet pontosította a sorozásra kötelezett személyek és tartalékosok értesítésének eljárását a mozgósítás idején. Ha a TCK emberei nem találják meg az adott személyt, vagy nem tudják aláírás ellenében átadni a dokumentumot, a behívót postai úton is elküldhetik.

Ilyen esetben a küldeményt ajánlott levélként adják fel kézbesítési értesítéssel és a levél tartalmának leírásával.

A kézbesítést postai szolgáltató végzi, amely a gyakorlatban leggyakrabban állami kézbesítő szolgálat. A jogászok szerint a sorozásról és az egységhez történő bevonulásról szóló behívót általában személyesen kell kézbesíteni. Erre rendszerint azután kerül sor, hogy az érintett személy átesett a katonai orvosi bizottság vizsgálatán, valamint – ha szükséges – a szakmai és pszichológiai kiválasztáson.

Előfordul azonban, hogy a személyes kézbesítés nem megoldható, ilyenkor alkalmazzák a postai kézbesítést.

 A szabályozás azt is meghatározza, mikor tekinthető kézhez vettnek a dokumentum.

A behívó akkor minősül kézbesítettnek, ha a címzett aláírja a kézbesítési értesítést. Ugyancsak kézbesítettnek számít a dokumentum abban az esetben is, ha a levelet visszaküldik a feladónak azzal a megjegyzéssel, hogy a címzett megtagadta az átvételt vagy nem tartózkodott a megadott címen.

Postai úton elsősorban azok az állampolgárok kaphatják meg a behívót, akiket nem találtak meg lakóhelyükön, akik korábbi behívók ellenére sem jelentek meg a TCK-nál, illetve akik távoli régiókban élnek vagy ideiglenesen nincsenek a bejelentett lakcímükön.

Nagyszabású mozgósítási intézkedések idején ezt a módszert gyakrabban alkalmazzák, mivel így rövidebb idő alatt nagyobb számú embert lehet elérni.

A behívók kiküldése előtt a TCK munkatársai ellenőrzik az érintett állampolgár címét az állami nyilvántartásokban, különösen a sorozásra kötelezettek, katonák és tartalékosok egységes nyilvántartásában.

Forrás: Magyar Nemzet / A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

