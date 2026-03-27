Zsír vagy izom? – Nem minden fogyás egyforma
Egy új tanulmány szerint a népszerű fogyókúrás kezelések finoman módosítják a testösszetételt, ami új tudományos kérdéseket vet fel – hívta fel a figyelmet csütörtökön a SciTechDaily.
Nem minden fogyás biológiailag egyenlő. A felesleges zsírtömeg összefügg az elhízással összefüggő halálozás magasabb kockázatával, míg a zsírmentes tömeg védő szerepet játszik, és szorosan összefügg az erővel, a fizikai funkciókkal és az általános ellenálló képességgel
– mondta Danxia Yu PhD, a Vanderbilt Health kutatója.
A vizsgálat 3066 felnőtt adatain alapult, és megmutatta, hogy a zsírtömeg jelentősen csökkent, míg a zsírmentes tömeg mérsékelten, de kisebb mértékben változott.
24 hónap alatt a korrigált zsírtömeg-csökkenés elérte a 49,7%-ot a sebészeti betegeknél, szemben a GLP-1 gyógyszerekkel kezelt betegek 18,0%-ával.
A kutatók hangsúlyozzák, hogy a testösszetétel változásai nem mindenkinél egyformák, és a célzott támogatás, például ellenállásos edzés vagy magas fehérjebevitel segíthet megőrizni az izmokat a fogyás során.
Az egyensúly a kulcs. A fogyást gyakran egyetlen számként tárgyalják, de egészségügyi szempontból a zsírvesztés a lehető legtöbb zsírmentes tömeg megtartása mellett a legértékesebb cél
– áll a tanulmányban.
