2026. március 27. péntek, Hajnalka
Zsír vagy izom? – Nem minden fogyás egyforma

Egy friss kutatás felfedte, mi történik a testtel a súlycsökkentés alatt.
2026. március 27., péntek 14:28
Egy új tanulmány szerint a népszerű fogyókúrás kezelések finoman módosítják a testösszetételt, ami új tudományos kérdéseket vet fel – hívta fel a figyelmet csütörtökön a SciTechDaily.

Nem minden fogyás biológiailag egyenlő. A felesleges zsírtömeg összefügg az elhízással összefüggő halálozás magasabb kockázatával, míg a zsírmentes tömeg védő szerepet játszik, és szorosan összefügg az erővel, a fizikai funkciókkal és az általános ellenálló képességgel

– mondta Danxia Yu PhD, a Vanderbilt Health kutatója.

A vizsgálat 3066 felnőtt adatain alapult, és megmutatta, hogy a zsírtömeg jelentősen csökkent, míg a zsírmentes tömeg mérsékelten, de kisebb mértékben változott.

24 hónap alatt a korrigált zsírtömeg-csökkenés elérte a 49,7%-ot a sebészeti betegeknél, szemben a GLP-1 gyógyszerekkel kezelt betegek 18,0%-ával.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a testösszetétel változásai nem mindenkinél egyformák, és a célzott támogatás, például ellenállásos edzés vagy magas fehérjebevitel segíthet megőrizni az izmokat a fogyás során.

Az egyensúly a kulcs. A fogyást gyakran egyetlen számként tárgyalják, de egészségügyi szempontból a zsírvesztés a lehető legtöbb zsírmentes tömeg megtartása mellett a legértékesebb cél

– áll a tanulmányban.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

