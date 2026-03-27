Zsír vagy izom? – Nem minden fogyás egyforma
,,Megszületett a kisfiam” - Apa lett a Séfek Séfe versenyzője
Marczinek Norbert, a Séfek Séfe hetedik évadának döntőse őszintén beszámolt a verseny utáni érzéseiről csütörtökön az Instagram-oldalán. Úgy érzi, ugyan nem nyerte meg a versenyt, de megnyerte mindazt, ami igazán számít az életben. A séf hálás mindenkinek, aki követte a versenyt és támogatta.
Szeretném Mindenkinek megköszönni, aki szurkolt, sietett haza, ébren maradt, visszanézte és izgult értem akár az első pillanattól egészen az utolsóig. Köszönöm Krausz Gábornak az azóta is tartó folyamatos támogatást! Köszönöm Palkónak és Pirónak, hogy vállalták a döntőt! Végül, de nem utolsósorban köszönöm a barátnőmnek, Bettinek és Édesanyámnak, hogy végig kísértek ezen a nehéz úton
- írta.
Habár nem én szereztem meg az első helyezést, mégis azt érzem, hogy a verseny kezdete óta én nyertem a legtöbbet. Megszületett a kisfiam Nolen. Bettivel azóta is boldogan élünk. Lett egy új barátom Gábor, aki azóta is mindig mellettem van. Olyan munkahelyem van, ahova örömmel járok be még a nehéz napokon is
- sorolta.
A sok „hozzáértő” negatív kommentre is tudnék reagálni, de nem akarok. Ezt az időt, energiát inkább a családomra fordítom
- tette hozzá.
