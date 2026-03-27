2026. március 27. péntek, Hajnalka
9°C Budapest
gyász
színház
halál

Gyászol a nemzeti színház, meghalt a magyar művész

61 évet élt.
2026. március 27., péntek 19:06
Vágólapra másolva!

Pótolhatatlan veszteség érte a Pécsi Nemzeti Színházat: 61 éves korában meghalt Schum László, a társulat tagja – jelentette be az intézmény pénteken a közösségi médiában.

A művész közel 24 éve erősítette a teátrumot.  2002. augusztus 1-jén énekkari tagként csatlakozott hozzájuk, ahogy pedig a bejegyzésben olvasható, az évek során nemcsak hangjával, hanem elhivatottságával és alázatával is gazdagította a közösséget. 


2025. június 16-tól a TMK (Tervszerű Megelőző Karbantartás) csapatában kapott helyet, ahol továbbra is megbízhatóan és kitartóan dolgozott.

Kollégánk emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük. Nyugodjon békében!

– zárul a közlemény.

 

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra