Gyászol a nemzeti színház, meghalt a magyar művész

Pótolhatatlan veszteség érte a Pécsi Nemzeti Színházat: 61 éves korában meghalt Schum László, a társulat tagja – jelentette be az intézmény pénteken a közösségi médiában.

A művész közel 24 éve erősítette a teátrumot. 2002. augusztus 1-jén énekkari tagként csatlakozott hozzájuk, ahogy pedig a bejegyzésben olvasható, az évek során nemcsak hangjával, hanem elhivatottságával és alázatával is gazdagította a közösséget.



2025. június 16-tól a TMK (Tervszerű Megelőző Karbantartás) csapatában kapott helyet, ahol továbbra is megbízhatóan és kitartóan dolgozott.