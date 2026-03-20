Ezekkel a produkciókkal küzdenek az elődöntőbe jutásért A Nagy Duett sztárjai

Hamarosan a fináléhoz közelít A Nagy Duett nyolcadik évada, ahol már csak öt páros lehet esélyes a legjobbnak járó elismerésre. Vasárnap este minden duó két produkciót visz színpadra, így megfeszített tempóban zajlanak a próbák, miközben van, aki betegséggel, míg más a vizsgaidőszakkal is dacol a hét folyamán.

Curtis és Barnai Judie az újbóli veszélyzóna után újult erővel vág neki a hétvégének. Egy Alvin és a Mókusok feldolgozásban vikingként hódítanak, majd az FLM Nem kell másik című slágerében romantikáznak, némi foci-lázzal fűszerezve.



Bár Gesztesi Panka számára a vizsgaidőszak is elstartolt, Kovács Áronnal beleadnak mindent, hogy az Umbrellával egy igazi swing-paradicsomba repítsék a nézőket, míg a másik produkcióban a Piroska és a Farkas bőrébe bújva egy Mohamed Fatima dallal csalnak mosolyt a közönség arcára.