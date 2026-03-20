2026. március 20. péntek, Klaudia
13°C Budapest
a nagy duett
nótár mary
horváth tamás

Ezekkel a produkciókkal küzdenek az elődöntőbe jutásért A Nagy Duett sztárjai

Bollywood, vikingek és lóverseny - tíz izgalmas duettel és öt eltökélt párossal jön A Nagy Duett hatodik adása, ahol minden páros két-két produkcióval vág neki az estének, hogy végül a legjobb négy közé kerülhessenek. Az este zárásaként ráadásul a showműsor egyik ítésze, Horváth Tomi is színpadra lép majd, aki Nótár Mary-vel közös újdonságával debütál a stúdióban.
Vágólapra másolva!

Hamarosan a fináléhoz közelít A Nagy Duett nyolcadik évada, ahol már csak öt páros lehet esélyes a legjobbnak járó elismerésre. Vasárnap este minden duó két produkciót visz színpadra, így megfeszített tempóban zajlanak a próbák, miközben van, aki betegséggel, míg más a vizsgaidőszakkal is dacol a hét folyamán.

Curtis és Barnai Judie az újbóli veszélyzóna után újult erővel vág neki a hétvégének. Egy Alvin és a Mókusok feldolgozásban vikingként hódítanak, majd az FLM Nem kell másik című slágerében romantikáznak, némi foci-lázzal fűszerezve. 


Bár Gesztesi Panka számára a vizsgaidőszak is elstartolt, Kovács Áronnal beleadnak mindent, hogy az Umbrellával egy igazi swing-paradicsomba repítsék a nézőket, míg a másik produkcióban a Piroska és a Farkas bőrébe bújva egy Mohamed Fatima dallal csalnak mosolyt a közönség arcára. 


Bollywoodba repít a Jayhoval Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr., de az Apácashowt is megidézik a Joyfull című gospellel. 

 

Bikaviadalon kell helyt állnia Peter Srámeknek és Gáspár Beának a Fiesta Bonita című számát megidézve, Bea pedig a csalfa nő szerepébe bújik a Dupla Kávé, Ha nem tudom nem fáj klasszikusára, de vajon ki csavarta el a fejét. 


Domján Evelin komoly influenzával küzd, miközben férjével, Vastag Csabával egy igazán érzelmes Kovács Kati dallal szeretnének hálát mondani az édesanyjuknak, de egy vicces produkcióval, a Bikini Részegen ki visz majd haza című slágerével is pályáznak majd a szavazatokra.


A TV2 nézői emellett elsők között hallhatják élőben Horváth Tamás és Nótár Mary vadonatúj közös dalát, Mint a viharmadár címmel.

A Nagy Duett hatodik adás - március 22-én 18:55-től a TV2 műsorán!

Nyitókép: TV2 A Nagy Duett

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra