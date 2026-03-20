Átadták az idei Televíziós Újságírók Díját: a TV2 hét kategóriában győzedelmeskedett

Tizenharmadik alkalommal értékelték a szakújságírók a tavalyi év legkiemelkedőbb szórakoztató műfajú televíziós teljesítményeit és személyiségeit. A TV2 Csoport 7, az RTL Magyarország 5, az AMC és Antenna Entertainment 1-1 elismeréssel tért haza az idei Televíziós Újságírók Díja gáláról, amelyre a hazai vezető televíziós csatornák szakemberei és sztárjai, valamint a sajtó képviselői kaptak meghívást.

A Budapest Music Centerben rendezett esemény rekord részvétel mellett zajlott, a díjátadó házigazdája Gundel Takács Gábor volt.



A gálaesten 15 kategóriában hirdettek nyertest. A DGTL, a DigitalHungary, az Index, a Marketing&Media, a Márkamonitor, a Médiaklub, a MediaFuture, a Médiapiac, a Port, a SorozatWiki, a Színes RTV, a Telenovella magazin és a TVR-hét szakújságíróiból álló grémium díjazta a legjobb nagyszabású showműsort, a legjobb vetélkedőt, a legjobb realityt, a legjobb a stúdiórealityt, a legjobb talkshowt, a legjobb szórakoztató-ismeretterjesztő műsort, a legjobb női és férfi műsorvezetőt, a legjobb sorozatot, a legjobb színésznőt, a legjobb színészt, a legjobb női és férfi mellékszereplőt valamint a legjobb zsűritagot.

A Televíziós Újságírók Díja életműdíját Bányai Gábor vehette át.