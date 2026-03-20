2026. március 20. péntek, Klaudia
13°C Budapest
Átadták az idei Televíziós Újságírók Díját: a TV2 hét kategóriában győzedelmeskedett

Győzteseket hirdettek a Televíziós Újságírók Díja gálaeseményen március 18-án este. A legjobb női műsorvezető Ördög Nóra lett, Till Attila kapta a legjobb férfi műsorvezetőnek járó elismerést, Majoros Péter Majkát a zsűritag kategóriákban díjazták, Bacskó Tünde a legjobb színésznő, Kádár L. Gellért a legjobb színész, Pálos Hanna a legjobb női mellékszereplő, Fekete Ernő pedig a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában vehette át az elismerést. A Televíziós Újságírók Életműdíját Bányai Gábor kapta.
2026. március 20., péntek 10:46
Tizenharmadik alkalommal értékelték a szakújságírók a tavalyi év legkiemelkedőbb szórakoztató műfajú televíziós teljesítményeit és személyiségeit. A TV2 Csoport 7, az RTL Magyarország 5, az AMC és Antenna Entertainment 1-1 elismeréssel tért haza az idei Televíziós Újságírók Díja gáláról, amelyre a hazai vezető televíziós csatornák szakemberei és sztárjai, valamint a sajtó képviselői kaptak meghívást.

A Budapest Music Centerben rendezett esemény rekord részvétel mellett zajlott, a díjátadó házigazdája Gundel Takács Gábor volt.


A gálaesten 15 kategóriában hirdettek nyertest. A DGTL, a DigitalHungary, az Index, a Marketing&Media, a Márkamonitor, a Médiaklub, a MediaFuture, a Médiapiac, a Port, a SorozatWiki, a Színes RTV, a Telenovella magazin és a TVR-hét szakújságíróiból álló grémium díjazta a legjobb nagyszabású showműsort, a legjobb vetélkedőt, a legjobb realityt, a legjobb a stúdiórealityt, a legjobb talkshowt, a legjobb szórakoztató-ismeretterjesztő műsort, a legjobb női és férfi műsorvezetőt, a legjobb sorozatot, a legjobb színésznőt, a legjobb színészt, a legjobb női és férfi mellékszereplőt valamint a legjobb zsűritagot.

A Televíziós Újságírók Díja életműdíját Bányai Gábor vehette át.

2026-ban a Televíziós Újságírók Díját a következő televíziós produkciók, illetve személyiségek kapták:

  • Legjobb nagyszabású showműsor: Sztárban Sztár All Stars
  • Legjobb vetélkedő: The Floor
  • Legjobb reality: Most Wanted
  • Legjobb stúdióreality: Kincsvadászok
  • Legjobb talkshow: Útközben elmeséled
  • Legjobb szórakoztató-ismeretterjesztő műsor: Budapesti zsaruk
  • Legjobb zsűritag: Majoros Péter Majka
  • Legjobb női műsorvezető: Ördög Nóra
  • Legjobb férfi műsorvezető: Till Attila
  • Legjobb sorozat: Hunyadi
  • Legjobb színésznő: Bacskó Tünde
  • Legjobb színész: Kádár L. Gellért
  • Legjobb női mellékszereplő: Pálos HannaLegjobb férfi mellékszereplő: Fekete Ernő
  • Életműdíj: Bányai Gábor

