Anyaszült meztelenül fotózták le a népszerű magyar énekest, az éj leple alatt bukott le

Kinek ne lenne ismerős az az állandóan visszatérő probléma a családdal, esetleg barátokkal lakók körében, hogy ami még este megvolt a hűtőszekrényben, annak reggelre nyoma veszett? Kellemetlen, bosszantó jelenség, amikor az ember eltervezi, hogy elfogyasztja reggelire az előző napi maradékot, de ébredés után csak üres edényt talál a konyhában.

Varga Viktor keddi Instagram-posztjában jelezte, utánajárt a sokakat foglalkoztató rejtélynek, és ő bizony most lencsevégre kapta a „hova is tűnik reggelre a vacsorád lényt” .

A rajongók nem meglepő módon nem arra a látványra számítottak, hogy maga az énekes fog meztelenül a konyhapulton guggolva lakomázni a fazékból a kép tanulsága szerint 0 óra 47 perckor, és ennek különböző formában hangot is adtak a kommentmezőben.