A TV2 Csoport 2025-ben is megőrizte vezető pozícióját – állami reklámbevétele továbbra is 8% alatt

A TV2 Csoport 2025-ben is megőrizte piacvezető pozícióját, miközben a teljes állami televíziós reklámköltésből származó részesedése arányaiban változatlan maradt. A tavalyi évben az állami hirdetések a TV2 Csoport teljes bevételének kevesebb mint 8%-át tették ki.
A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME) által közzétett hivatalos adatok szerint a teljes állami televíziós reklámköltés 2025-ben 7,7 milliárd forint volt, amelybe a minisztériumok, központi költségvetési szervek és állami tulajdonú vállalatok – például az MVM vagy a Szerencsejáték Zrt. – által finanszírozott televíziós hirdetések is tartoznak. Ebből a TV2 Csoport 4,650 milliárd forinttal részesedett, ami a teljes állami spot, non spot és TCR hirdetéseket foglalja magában, és a vállalat mintegy 60 milliárd forintos árbevételének kevesebb mint nyolc százalékát teszi ki.

A 2025-ös adat mérsékelt növekedést jelent az előző évhez képest: 2024-ben a teljes állami televíziós reklámköltés 7,3 milliárd forint volt, amelyből a TV2 Csoport 4,2 milliárd forintot kapott.

A számok egyértelműen mutatják, hogy a médiacsoport piaci pozícióját elsősorban a tartalmi teljesítmény, valamint a hirdetői és nézői bizalom határozzák meg.

A TV2 2025-ben teljes napon és főműsoridőben is a legnézettebb csatorna volt mindkét kiemelt korcsoportban (18-59 évesek és 4+ évesek), és immár harmadik éve, az őszi szezonban pedig negyedik alkalommal zsinórban nyerte a főműsoridőt. 

A csatornacsaládok versenyében a TV2 Csoport teljes portfóliója mind teljes napon, mind főműsoridőben első helyen zárt. 

Az elmúlt év kiemelkedő nézettségi eredményei elsősorban a saját gyártású műsoroknak köszönhetők. A Házasság első látásra harmadik évada 17 százalékos átlagos közönségarányt hozott a fő kereskedelmi korcsoportban, míg a Kincsvadászok minden adásával megnyerte az idősávját, 14,6 százalékos részesedéssel. 

A Szerencsekerék, a Legyen Ön is Milliomos!, a Farm VIP, az Ázsia Expressz, a Lakásvadászok és a Sztárban Sztár All Stars szintén a legnézettebb műsorok közé tartoztak. A kábelportfólió is erős évet zárt: a Mozi+ továbbra is a legnézettebb kábelcsatorna volt, a Spíler1 és Spíler2 pedig éves átlagban mindkét kiemelt korcsoportban nyerte a kereskedelmi sportcsatornák versenyét*.

A tendencia 2026-ban is folytatódott, ugyanis márciusban a csatorna és a teljes portfólió már 13 hónapja folyamatosan őrzi vezető pozícióját a fő kereskedelmi célcsoportban, ami stabil és tartós nézői elköteleződést jelez.


+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra