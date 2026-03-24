A TV2 Csoport 2025-ben is megőrizte vezető pozícióját – állami reklámbevétele továbbra is 8% alatt

A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME) által közzétett hivatalos adatok szerint a teljes állami televíziós reklámköltés 2025-ben 7,7 milliárd forint volt, amelybe a minisztériumok, központi költségvetési szervek és állami tulajdonú vállalatok – például az MVM vagy a Szerencsejáték Zrt. – által finanszírozott televíziós hirdetések is tartoznak. Ebből a TV2 Csoport 4,650 milliárd forinttal részesedett, ami a teljes állami spot, non spot és TCR hirdetéseket foglalja magában, és a vállalat mintegy 60 milliárd forintos árbevételének kevesebb mint nyolc százalékát teszi ki.

A 2025-ös adat mérsékelt növekedést jelent az előző évhez képest: 2024-ben a teljes állami televíziós reklámköltés 7,3 milliárd forint volt, amelyből a TV2 Csoport 4,2 milliárd forintot kapott.

A számok egyértelműen mutatják, hogy a médiacsoport piaci pozícióját elsősorban a tartalmi teljesítmény, valamint a hirdetői és nézői bizalom határozzák meg.

A TV2 2025-ben teljes napon és főműsoridőben is a legnézettebb csatorna volt mindkét kiemelt korcsoportban (18-59 évesek és 4+ évesek), és immár harmadik éve, az őszi szezonban pedig negyedik alkalommal zsinórban nyerte a főműsoridőt.