Így néz ki most Galla Miklós, kiengedték a kórházból – Fotó

Hamarosan kiderül, meg kell-e műteni.
2026. március 24., kedd 14:49
Ismét helyzetjelentést adott követőinek a közösségi oldalán Galla Miklós. A humorista hétfői posztjában elárulta, már múlt szerdán hazatérhetett a kórházból, de még várnia kellett, hogy megjavítsák a számítógépét, a technikai akadályok azonban végre elhárultak. 

A L’art pour l’art Társulat egykori tagja saját bevallása szerint már jobban van, és ezt a közzétett mosolygós fotó is alátámasztani látszik, amit megnyugvással fogadhatnak az abszurd humor kedvelői.

Szerdán lesz egy konzílium, amin eldöntik, hogy lesz-e műtét, vagy sem 

– fogalmazott Galla Miklós, aki ugyanakkor nem titkolta, hogy még mindig gyengének érzi magát. 

A komikus egészségi állapota már hosszú ideje beszédtémát szolgáltat a magyar nyilvánosságban. Utoljára több mint egy hete érkezett hír róla, nem sokkal azután, hogy kórházba került. Több vizsgálaton is átesett azóta, hogy végre megoldást találjanak régóta fennálló gyomorproblémájára.


