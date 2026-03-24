Így néz ki most Galla Miklós, kiengedték a kórházból – Fotó

Ismét helyzetjelentést adott követőinek a közösségi oldalán Galla Miklós. A humorista hétfői posztjában elárulta, már múlt szerdán hazatérhetett a kórházból, de még várnia kellett, hogy megjavítsák a számítógépét, a technikai akadályok azonban végre elhárultak.

A L’art pour l’art Társulat egykori tagja saját bevallása szerint már jobban van, és ezt a közzétett mosolygós fotó is alátámasztani látszik, amit megnyugvással fogadhatnak az abszurd humor kedvelői.

Szerdán lesz egy konzílium, amin eldöntik, hogy lesz-e műtét, vagy sem

– fogalmazott Galla Miklós, aki ugyanakkor nem titkolta, hogy még mindig gyengének érzi magát.